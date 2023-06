I Pooh tornano in Sicilia, in programma tre concerti

L'uscita della raccolta 'AmiciXsempre'

ROMA – Non solo Vasco Rossi questa estate in Sicilia. Il 30 giugno esce AmiciXsempre 2023 (Warner Music Italy), la raccolta dei più grandi successi dei Pooh, per festeggiare oltre 50 anni di storia. Una compilation composta da 4 CD che uscirà in edizione limitata autografata. Cinquantasei brani, pietre miliari della storia della band che compongono anche la scaletta del tour che partirà a luglio con due eventi negli stadi di Milano e Roma, con Il Volo che sarà ospite, e che da settembre proseguirà in tutta Italia.

Le tappe del tour dei Pooh

Dopo gli stadi, i Pooh torneranno live da settembre con 5 nuovi appuntamenti, tre serate all’Arena di Verona e in quattro concerti nei principali palasport nel mese di ottobre. Queste tutte le date: 6 luglio Milano, 15 luglio Roma, 16 e 17 settembre Taormina, 19 settembre Agrigento, 21 settembre Napoli, 24 settembre Codroipo (Ud), 29, 30 settembre e 1 ottobre Arena di Verona, 6 ottobre Milano, 7 ottobre Bologna, 13 ottobre Torino, 14 ottobre Firenze.