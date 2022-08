Incidente mortale sulla A1: perde la vita emigrante siciliano

L'uomo era originario della provincia di Messina.

FROSINONE – Schianto su A1: muore emigrante siciliano residente in Germania. L’uomo di 56 anni si chiamava Michele Lorefice: è morto la scorsa notte lungo la corsia nord dell’A1 in territorio di Paliano, nel nord della provincia di Frosinone.

La dinamica del sinistro

La notizia è stata riportata dall’agenzia Agi. L’uomo, originario della provincia di Messina, viaggiava a bordo di un’Audi diretto in Germania dove vive. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale in A1, ha perso il controllo della berlina ed è finito contro un tir.