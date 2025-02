Il 37% degli adolescenti vuole scoprire che lavoro farà da grande

MILANO (ITALPRESS) – Il 57% degli adolescenti è preoccupato di non avere sufficienti soldi per vivere, il 23% invece è spaventato dagli effetti del cambiamento climatico. Questi sono alcuni dei risultati ottenuti dal sondaggio che Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ha realizzato in collaborazione con INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, su un campione di più di 300 studenti, dai 10 ai 19 anni, provenienti da tutta Italia. Nonostante queste preoccupazioni, il 37% è curioso di scoprire che lavoro farà da grande, anche se un 30% vive in uno stato d’ansia se pensa al lavoro che farà in futuro. La maggior parte (56%) ritiene che ogni lavoratore o lavoratrice debba essere protetto o protetta dallo Stato. Una volta trovato il lavoro, il 52% dei ragazzi intervistati sostiene che un lavoratore si debba preoccupare di quanto tempo libero avrà per la famiglia, se guadagnerà abbastanza (50%) e come andare avanti in caso di perdita del lavoro (45%).

Ma quali sono i dubbi degli studenti e come possono cominciare a costruire fin da subito il proprio futuro? Per parlare di questo Radioimmaginaria ha fatto due dirette dall’Istituto Tecnico Agrario Chimico Scarabelli Ghini di Imola (BO) e dal Liceo Statale Carlo Tenca di Milano con la trasmissione “Ti accompagno a scuola – La previdenza non è roba da vecchi” che ha visto la partecipazione di Francesco Ricci, direttore regionale INPS Emilia-Romagna e Alberto Dotto, direttore INPS Milano. Quando si pensa alla previdenza, il 44% dei giovani intervistati la associano a quando saranno vecchi e non potranno più lavorare mentre per il 26% è qualcosa di complicato che ancora non riesce a capire. Infine, un dato sorprendente, l’88% del campione sa cosa significa l’acronimo INPS.

