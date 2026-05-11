 Agrigento, il bimbo caduto dal balcone è fuori pericolo
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Il bimbo caduto dal balcone è fuori pericolo, ma la prognosi è riservata

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Il piccolo di 10 anni ha riportato un politrauma ed è ricoverato a Palermo
AGRIGENTO
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AGRIGENTO – È fuori pericolo il bambino di 10 anni caduto ieri mattina dal balcone dell’abitazione della nonna, nel quartiere Villaseta di Agrigento. La prognosi resta comunque riservata in via prudenziale.

Il piccolo, originario di Porto Empedocle, era a casa della familiare insieme ai genitori quando è precipitato dal primo piano della palazzina, compiendo un volo di circa dieci metri, secondo quanto accertato dai carabinieri.

Trasportato inizialmente in codice rosso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, il bambino è stato successivamente trasferito all’ospedale Di Cristina di Palermo.

I medici hanno riscontrato un politrauma: destano maggiore attenzione le fratture vertebrali e una contusione polmonare.

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