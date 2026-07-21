 Il caldo non allenta la morsa, in Sicilia termometro a 46,2 gradi
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Il caldo non allenta la morsa, in Sicilia termometro a 46 gradi: ecco dove

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Ecco le temperature massime registrate nell'Isola il 21 luglio
METEO
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PALERMO – La temperatura massima registrata oggi in Sicilia dalla rete del servizio informativo agrometereologico è quella delle centralina di Santa Croce di Camerina (Ragusa) che segna 46,2 gradi. A Gela (Caltanissetta) termometro a 45,9 gradi, a Mazara del Vallo (Trapani) e ad Aragona (Agrigento) la temperatura è arrivata a 44,5 gradi.

A Catania la temperatura ha toccato 38,9 gradi e a Palermo 42,4, a Siracusa 41,4 a Trapani 43,9 a Messina 38,9 gradi, a Enna la centralina Sias ha segnato 45,3 gradi. 

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