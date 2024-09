Vendeva panini con sedie e tavoli al porticciolo di Ognina: denunciato

Per la polizia aveva creato a Ognina una stabile attività commerciale

CATANIA – La polizia ha denunciato a Catania il titolare di una rivendita ambulante di panini che aveva occupato abusivamente un’intera area demaniale del porticciolo di Ognina che aveva trasformato in una sorta di stabile attività commerciale per la vendita e il consumo di alimenti e bevande.

Gli agenti hanno inoltre disposto lo sgombero e sequestrato tutto il materiale trovato sul posto. L’uomo, già denunciato in passato, per fatti analoghi, aveva anche allestito un’area con 10 tavoli e 59 sedie con tanto di camerieri per il servizio ai tavoli.

L’occupazione abusiva, oltre a non permettere la libera fruizione dell’area, avrebbe, per gli agenti, creato un oggettivo intralcio al traffico veicolare con la frequente presenza di code di auto.