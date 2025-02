Il Carnevale di Valderice: una tradizione che si rinnova dal 1992

Il Carnevale di Valderice è uno degli eventi più attesi e amati della provincia di Trapani. Conosciuto da tutti per essere il carnevale più antico della provincia, un appuntamento che dal 1992 anima la città con sfilate spettacolari, musica e divertimento per tutte le età. Nel corso degli anni, questa manifestazione si è distinta per la qualità dei suoi carri allegorici, l’energia travolgente delle esibizioni e un’atmosfera unica che coinvolge residenti e visitatori. Il grande punto di forza? L’ingresso è completamente libero, permettendo a tutti di partecipare a un evento straordinario senza alcun costo.

Un programma ricco di eventi e la mascotte “Paparella”

L’edizione 2025 del Carnevale di Valderice promette di essere ancora più entusiasmante, grazie a un programma ricco di eventi e alla presentazione della nuova mascotte ufficiale: “Paparella”. Questa simpatica figura è un omaggio alla storia e alle tradizioni locali, pensata per celebrare l’identità culturale di Valderice e rendere ancora più coinvolgente l’esperienza del Carnevale.

La mascotte “Paparella” prende il nome dall’antico toponimo della città. Prima di essere denominata Valderice, infatti, questa zona era chiamata Paparella, in riferimento a un laghetto popolato da papere situato al centro del paese. Il nome attuale, adottato nel 1958, richiama la sua posizione geografica, ossia la valle ai piedi del monte Erice. Ancora oggi, gli abitanti di Valderice sono affettuosamente chiamati “papariddoti” nei comuni limitrofi, mantenendo viva questa eredità storica. L’introduzione di Paparella come mascotte rappresenta quindi un tributo alla memoria collettiva e alle radici della comunità.

Le sfilate dei carri allegorici, attesissime da grandi e piccini, si terranno domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo. Due giornate imperdibili per ammirare la creatività degli artisti locali e vivere il clima festoso che caratterizza questa manifestazione. Tra gli eventi da non perdere, anche la 18ª edizione della “Mascherina d’Argento”, un concorso dedicato ai più piccoli che premia i travestimenti più originali e creativi.

Per il Carnevale di Valderice cinque giorni di festa e spettacolo

Dal 23 febbraio al 2 marzo, Valderice si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Si parte domenica 23 febbraio con la prima grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi di ballo, un evento che attira ogni anno un grande quantità di spettatori.

Giovedì 27 febbraio, spazio al talento delle scuole di ballo della provincia con uno spettacolo mozzafiato in Piazza Sandro Pertini, accompagnate dalla degustazione di prodotti tipici della tradizione, come il famoso Cous-Cous Ca Carni Di Porcu.

Venerdì 28 febbraio, invece, sarà la volta della comicità con il cabaret di Chris Clun, pronto a regalare una serata di risate e divertimento.

Il gran party di sabato 1 marzo vedrà protagonisti i DJ di Pelledoca 2000, con una serata dedicata alla musica anni 2000 che farà ballare tutta la piazza.

Infine, domenica 2 marzo si chiuderà in grande stile con la seconda sfilata dei carri e la degustazione di prodotti tipici locali, un’occasione perfetta per immergersi nelle tradizioni gastronomiche del territorio.

Un evento da non perdere!

Il Carnevale di Valderice è un appuntamento imperdibile per chi ama il divertimento, la cultura e le tradizioni locali. Con un programma ricco di eventi, un’atmosfera coinvolgente e l’ingresso libero per tutti, questa manifestazione rappresenta un’occasione unica per vivere momenti di pura allegria.

Non resta che segnare le date in agenda e prepararsi a un Carnevale indimenticabile!