Il Catania continua a volare: battuto anche il Locri

Gli etnei trovano un nuovo successo al termine di una gara sofferta

CATANIA – E’ forse la vittoria sinora più sofferta in questo primo scorcio del campionato ma, alla fine, i rossazzurri hanno piegato la strenua difesa di un Locri ben messo in campo, che ha dato non poco filo da torcere a Lodi e compagni.

Poche emozioni nella prima frazione di gara, conclusasi a reti inviolate. A rompere l’equilibrio poteva contribuire solo un episodio, puntualmente materializzatosi al 20° del secondo tempo quando Dodaro, preoccupato dall’irruenza dei subentrati Jefferson e Sara, devia di testa, nella propria porta un lungo cross dello spumeggiante Rapisarda. Lo stesso numero 8 calabro, poi, completa la sua serata storta facendosi espellere per doppia ammonizione e, nel finale, il Catania spreca alcune opportunità per chiudere definitivamente i conti. A scrivere la parola “fine” ci pensa il funambolico Giovinco che, nei minuti di recupero, beffa Iannì con un millimetrico tiro a rientrare quasi da fondo campo.

Finisce 2-0. Il Catania vola a +5 dalla seconda e domina incontrastato la classifica del girone I di serie D a punteggio pieno. E domenica prossima… derby contro il Paternò in campo neutro e a porte chiuse per la squalifica del “Falcone-Borsellino”.

Stadio “Angelo Massimino”- di Catania

mercoledì 19 ottobre 2022 – ore 18,30

7^ giornata di andata – Serie D girone I – 2022-2023

CATANIA – LOCRI 2-0

CATANIA SSD (4-3-3) – Bethers, Rapisarda, Ferrara (dal 1°s.t. Sarao), Lorenzini, Castellini, Rizzo, Lodi (k) (dal 10°s.t. Giovinco), Vitale, Sarno (dal 37°s.t. Bani), De Luca (dal 17°s.t. Jefferson), Forchignone (dal 1°s.t. Boccia).

A disposizione: Groaz, Somma, Lubishtani, Buffa.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

LOCRI (4-3-3) – Iannì, Mazzone, Aquino D. (k), Mbaye, Romero, Pagano, Dodaro, Palermo (dal 28°s.t. Parrotta), Ficara, Furina (dal 16°s.t. Carella), Chiricosta (dal 39°s.t. Delfino).

A disposizione: Gagliardotto, Congiu, Aquino V., Larosa, Vita, Martinez.

Allenatore: Renato Mancini.

Arbitro: Flavio Fantozzi di Civitavecchia.

Assistenti: Diego Spatrisano (Cesena) e Francesco Tragni (Matera).

Reti : 20°s.t. autogol di Dodaro (LO); 46°s.t. Giovinco (CT).

Ammoniti: Mbaye (LO); Rapisarda (CT); Palermo (LO); Dodaro (LO); Chiricosta (LO).

Espulsi: Dodaro (LO).

Note: 14.517spettatori.

primo tempo (0-0)

5° azione insistita dei Catania in area ospite… conclusa da una sforbiciata di De Luca e sulla cui respinta Rizzo calcia a lato;

17° sul pallone spiovente in area… De Luca ci prova, ancora una volta, in sforbiciata: alto di poco;

23° ripartenza fulminea del Catania: Forchignone atterrato ai 20 metri; la successiva punizione di Lodi sorvola la traversa;

29° sul cross di Forchignone… colpo di testa centrale di Rapisarda;

32° sul cross radente di Forchignone, Mbaye anticipa De Luca ad un passo dalla porta ospite;

36° Romero atterrato poco prima di entrare in area etnea: punizione per il Locri; il calcio piazzato di Ficara finisce fuori;

42° tiraccio di Ferrara… abbondantemente fuori;

42°,30’: gioco momentaneamente fermo per un malore ad un tifoso in Curva Nord; viene soccorso e trasportato in barella… presumibilmente… in ospedale;

46°,30’: il gioco riprende;

53° finisce a reti inviolate… uno scialbo primo tempo.

secondo tempo (2-0)

1° nel Catania, Sarao e Boccia prendono il posto di Ferrara e Foechignone;

8° Sarno non sfrutta un “liscio” avversario… calciando alle stelle da centro area;

10° nel Catania, Giovinco sostituisce Lodi;

16° nel Locri, Furina lascia il posto a Carella;

17° nel Catania, Jefferson rileva De Luca;

18° conclusione dalla distanza di Ficara… bloccata a terra da Bheters;

20° Catania in vantaggio: sul bel cross di Rapisarda… Dodaro spizza di testa spedendo il pallone nella propria porta: 1-0 !

26° tiro a giro di Giovinco che esce di poco;

28° nel Locri, Palermo lascia il posto a Parrotta;

30° Jefferson visibilmente strattonato in area: l’arbitro ben posizionato… lascia proseguire tra l’incredulità generale;

31° espulso Dodaro per doppia ammonizione: Locri in 10 uomini!

37° nel Catania, Bani sostituisce Sarno;

38° Lorenzini manda in angolo un cross insidioso;

39° nel Locri, Chiricosta lascia il posto a Delfino;

44° Sarao conclude con un tiro sbilenco un’azione offensiva del Catania;

45° concessi 5 minuti di recupero;

46° raddoppio del Catania: sul cross dalla sinistra, Jefferson smorza il pallone per Giovinco che, da posizione defilata, manda il pallone in porta con una precisa parabola a rientrare: 2-0 !

49° Carella tira sull’esterno della rete;

50° vince il Catania (2-0).