Giovedì sera rossoazzurri attesi dalla sfida a Benevento

CATANIA – Tra Salernitana e Catania… vince il Benevento che s’impone di misura anche a Potenza. Granata e rossazzurri, invece, non segnano e agevolano i primi della classe. Ospiti più pimpanti ma senza riuscire a superare un attento Antonio Donnarumma malgrado alcune buone opportunità. La capolista sannita, quindi, scappa via a +7 ipotecando quasi definitivamente la promozione diretta.

Pronti, via

Il Catania domina il primo tempo ma non riesce a sfondare. Rolfini e D’Ausilio non deviano il filtrante di Jimenez mentre Casasola viene affrontato duramente in piena area da Matino: Toscano si gioca la sua prima card ma l’arbitro lascia proseguire (?).

Poi D’Ausilio si produce in un’accelerazione delle sue ma ignora i compagni meglio piazzati e si fa respingere il tiro da Antonio Donnarumma. Il portiere granata, poi, rischia grosso sul colpo di testa Casasola che manda il pallone fuori a fil di palo.

La Salernitana si fa vedere sporadicamente con due conclusioni alte di Molina (in apertura) e Lescano (in chiusura) mentre la retroguardia rossazzurra si disimpegna con grande attenzione.

Ripresa

Nella ripresa Cosmi si copre di più e rischia di meno mentre la formazione di Toscano, malgrado i cambi, non riesce a sfondare. L’occasione più nitida capita sui piedi di Bruzzaniti che conclude centralmente per la facile respinta dell’estremo difensore salernitano. Nel finale al campano Villa viene annullato un gol per precedente fuorigioco di Quirini.

Quello visto all’ “Arechi” è stato un Catania generoso, superiore all’avversario ma che adeso è obbligato a tentare l’impresa nel big-match sul campo della capolista Benevento in programma giovedì prossimo, 5 marzo.

Tabellino

SALERNITANA – CATANIA 0-0

SALERNITANA (3-4-2-1) – Donnarumma A., Berra, Matino, Arena, Longobardi (dal 1°s.t. Anastasio), Capomaggio (k), Gyabuaa, Villa, Achik (dal 1°s.t. Quirini), Molina (dal 31°s.t. Antonucci), Lescano.

A disposizione: Cevers, Golemic, Cabianca, Tascone, Ferrari, Ferraris, De Boer.

Allenatore: Serse Cosmi.

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Pieraccini, Miceli, Allegretto, Casasola, Di Noia (dal 43°s.t. Corbari), Quaini (k) (dal 43°s.t. Di Tacchio), Donnarumma D., Jimenez (dal 18°s.t. Bruzzaniti), D’Ausilio (dal 35°s.t. Caturano), Rolfini (dal 18°s.t. Lunetta).

A disposizione: Bethers, Ierardi, Doni, Cargnelutti, Celli, Raimo, Ponsi.

Allenatore: Mimmo Toscano.

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato.

Assistenti: Matteo Gentile (Isernia) e Luca Chiavaroli (Pescara).

Quarto ufficiale: Fabio Rosario (Frattamaggiore).

Operatore FVS: Luigi Ferraro (Frattamaggiore).

note: trasferta vietata ai tifosi del Catania.

Indisponibili: Aloi, Cicerelli, Di Tacchio, Forte (CT); Inglese, Carriero (SAL).

Ammoniti: Arena (SA); Miceli (CT)

Cronaca

Primo tempo (0-0)

1° Molina gira alto da centro area;

6° occasione per il Catania: sul cross di Casasola lanciato da Jimenez… D’Ausilio e Rolfini non riescono a deviare in porta!

12° conclusione di D’Ausilio respinta da un difensore;

13° Antonio Donnarumma devia in corner il tiro dalla distanza del suo omonimo, Daniele Donnarumma;

15° Casasola messo giù in piena area da Matino: Toscano si gioca la card; dopo la revisione video… l’arbitro lascia proseguire;

35° volata di D’Ausilio che, però, ignora i compagni meglio piazzati e la sua conclusione viene respinta a mani aperta da A. Donnarumma;

38° sul cross di D. Donnarumma… gran colpo di testa di Casasola con il pallone che esce di pochissimo!

40° sullo spiovente dalla bandierina… girata alta di Allegretto;

45°concessi 4 minuti di recupero;

45° conclusione alta di Lescano:

48° A. Donnarumma anticipa Rolfini… in uscita basa;

50°squadre al riposo a reti inviolate

Secondo tempo (0-0)

° nella Salernitana, Quirini e Anastasio subentrano ad Achik e Longobardi:

2° punizione dai 20 metri calciato da Anastasio sulla barriera etnea;

9° Rolfini non è tempestivo e l’azione sfuma;

18° nel Catania, Lunetta e Bruzzaniti sostituiscono Rolfini e Jimenez;

20° Salernitana pericolosa: insidioso tiro-cross di Anastasio che attraversa tutto lo specchio della porta rossazzurra e finisce in corner dopo una deviazione!

23° D’Ausilio tira alto dal limite;

24° A. Donnarumma esce efficacemente su D’Ausilio;

28° tiro senza pretese di Bruzzaniti;

31° nella Salernitana, Antonucci rileva Molina;

33° Bruzzaniti si cerca lo spazio centralmente ma il suo tiro viene respinto da A. Donnarumma;

34° Dini, in uscita bassa, anticipa Capomaggio;

35° nel Catania, D’Ausilio lascia il posto a Caturano;

38° tiraccio inutile di Di Noia;

41° gol annullato a Villa per fuorigioco precedente di Quirini;

43° nel Catania, Corbari e Di Tacchio rilevano Di Noia e Quaini;

45° concessi solo 4 minuti di recupero;

47° la panchina della Salernitana si gioca la card per un presunto contatto tra Di Tacchio e Antonucci in area: l’arbitro lascia proseguire;

55° finisce senza reti!

[Foto Catania Fc]