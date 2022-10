Il Catania non vuole fermarsi: vittoria anche con la Mariglianese

La compagine etnea porta a casa altri tre punti centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato

3' DI LETTURA

CATANIA – Non è stata una gara particolarmente palpitante ma il Catania porta a casa altri tre punti, centrando la sesta vittoria consecutiva in campionato. La Mariglianese ha tenuto bene il campo, resistendo per quasi tutto il primo tempo alla pressione rossazzurra che, però, solo di rado ha messo in ambasce la retroguardia campana.

Dopo un’uscita avventurosa di Bethers che ha rischiato il cartellino rosso, Lesta si è salvato in tuffo sul “piazzato” di Lodi mentre l’estremo difensore etneo ha poi dovuto fare gli straordinari sul bel colpo di testa di Menducughia. Il risultato si è sbloccato al 42° grazie ad un’invenzione di Sarno che ha imbeccato Vitale ben piazzato a due passi dalla porta: facile la girata in rete che sembrava aver spianato la strada agli uomini di Ferraro. Ma, negli istanti di recupero, Rapisarda si è fatto sorprendere da Munducughia che, di testa, ha firmato l’ 1-1. Nella ripresa, il tecnico rossazzurro ha mandato in campo De Luca al posto di Lodi e, proprio, il neo entrato ha realizzato il gol-vittoria trasformando il penalty concesso dalla signora Gasperotti per una vistosa irregolarità di Palumbo ai danni di Rapisarda.

Da questo momento in poi, pochissime altre emozioni con la Mariglianese che ha tentato qualche timida sortita in avanti ed il Catania che non ha forzato più di tanto, conducendo in porto un successo che consente ai rossazzurri di festeggiare il primo posto solitario in classifica, vista la concomitante battuta d’arresto interna del Lamezia. E mercoledì prossino si torna al “Massimino” contro il Locri.

Stadio “Giuseppe Piccolo” di Cercola (Napoli).

domenica 16 ottobre 2022 – ore 15,00

6^ giornata di andata – Serie D girone I 2022-2023

MARIGLIANESE – CATANIA 1 – 2

MARIGLIANESE – Lesta, Giordano (dal 33°s.t. Esposito V.), Ciaravolo, Tosolini, Petruccelli (k), Monteleone, Massaro, Palumbo, Menducughia (dal 9°s.t. Di Dato), Maydana (dal 39°s.t. Reymond), Costa.

A disposizione: Mariano, Esposito U., Tiberio, Aruta, Ferraro, Fiorillo.

Allenatore: Stefano Senigagliesi.

CATANIA – Bethers, Rapisarda, Somma, Castellini, Lorenzini, Rizzo, Lodi (k) (dall’8°s.t. De Luca), Vitale, Sarno (dal 17°s.t. Bani), Sarao, Forchignone (dal 33°s.t. Boccia).

A disposizione: Bollati, Groaz, Lubishtani, Ferrara, Giovinco, Buffa.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto.

Assistenti: Giovanni Boato (Padova) e Marco Roncari (Vicenza).

Reti : 42°p.t. Vitale (CT); 46°p.t. Menducughia (MA); 11°s.t. De Luca (CT) su rigore.

Ammoniti: Bethers (CT); Rapisarda (CT); Somma (CT); Forchignone (CT); Pertruccelli (MA).

primo tempo (1-1)

6° Lodi ci prova dal limite: fuori;

12° colpo di testa di Somma, alto;

14° uscita avventurosa di Bethers che tocca con il petto: viene ammonito. I campani chiedono il cartellino rosso ma l’arbitro accorda la punizione dal limite… poi calciata di poco fuori da Maydana;

25° azione prolungata in area della Mariglianese… conclusa dal piattone di Lodi deviato in tuffo da Lesta;

34° rasoterra di Castellini: palone bloccato a terra dal portiere avversario;

36° colpo di tacco di Sarao: debole e parato;

40° Bethers è pronto e reattivo sul colpo di testa di Menducughia indirizzato all’incrocio dei pali;

42° Catania in vantaggio: Vitale , a due passi dalla porta, gira in rete il millimetrico cross di Sarno. 0-1 !

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° immediato pareggio della Mariglianese: sul cross dalla destra, Rapisarda si fa sorprendere da Menducughia che, di testa, spedisce il pallone in fondo al sacco: 1-1 !

secondo tempo (1-2)

5° serpentina di Sarno e conclusione a botta sicura deviata in angolo da un difensore;

6° gran parata di Lesta sul colpo di testa di Somma che si era, però, appoggiato su un avversario;

8° nel Catania, De Luca subentra a Lodi;

9° nella Mariglianese, Di Dato prende il posto di Meducughia;

10° rigore concesso al Catania per atterramento di Rapisarda da parte di Palumbo: dal dischetto… De Luca spiazza Lesta: 1-2 !

17° nel Catania, Bani rileva Sarno;

21° Bani platealmente strattonato in area da Giordano: l’arbitro lascia proseguire!

25° tiraccio di Rizzo: alto;

33° nel Catania, Boccia sostituisce Forchignone;

33° nella Mariglianese, Giordano lascia il posto ad Esposito V.;

39° Reymond prende il posto di Meydana;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° vince il Catania: 1-2 !