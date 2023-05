Il Catania oggi a Brindisi per rimanere aggrappato allo “Scudetto”

La sconfitta casalinga contro il Sorrento ha pregiudicato il cammino dei rossoazzurri: tuttavia, non va lasciato nulla d'intentato.

1' DI LETTURA

CATANIA. Il Catania torna in campo, oggi pomeriggio, per tentare di restare aggrappato alla Poule Scudetto: a Brindisi occorrerà vincere e, poi, sperare domenica prossima in una sconfitta casalinga del Sorrento proprio contro i pugliesi. Da lì, eventualmente, comincerebbero altri calcoli aritmetici che fare oggi sarebbe davvero fuori luogo.



La sconfitta maturata domenica scorsa al Massimino ha pregiudicato il cammino dei rossoazzurri in quello che è il mini-girone a tre. Tuttavia, vale la pena provarci fino in fondo. Il calcio, del resto, ci ha abituato sempre a tutto.

Mister Giovanni Ferraro ha convocato, per questo pomeriggio, ventuno calciatori: la sfida al Brindisi è in programma alle 16 allo stadio “Franco Fanuzzi”.

Questi gli atleti a disposizione del tecnico rossazzurro:

1 Bethers

2 Boccia

5 Rapisarda

7 An. Russotto

8 Di Grazia

9 Litteri

10 Lodi

11 Forchignone

16 Al. Russotto

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

27 Castellini

32 Giovinco

33 Buffa

35 De Respinis

70 Baldassar

99 Sarao