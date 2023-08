Il Catania riabbraccia Ciccio Lodi: dal campo alla scrivania

L'investitura di Vincenzo Grella. Intervenuto anche su mercato, gestione stadio e abbonamenti

CATANIA – “Ho dato tutto. Adesso è giusto provare un’altra avventura”. Ciccio Lodi colpo di mercato di Ross Pelligra. No, non si tratta di un prolungamento di contratto: e nemmeno dell’acquisto di qualità in mezzo al campo. Il numero 10 per antonomasia degli etnei sveste la casacca e indossa i panni del dirigente.

Di “opportunità” ha parlato il vice presidente Vincenzo Pelligra (“Chissà magari mi toglierà il posto”) per la quale il sodalizio rossoazzurro ha convocato una conferenza stampa ad hoc.

“Abbiamo ritenuto che fosse doveroso dedicare un momento importante a chi ha indossato con passione questa maglia – dice Grella – Parlo, ovviamente, di Francesco Lodi che diventerà uno dei nostri in via ufficiale.

Io ho il compito di fare il sarto ed inserirlo pian piano e per ricoprire più mansioni. La sua figura è riconosciuta dappertutto. Sa bene che dovrà mettersi a disposizione di tutti: per guadagnarsi la stima di tutti. Solo così si può lavorare per il Catania”.

“Non chiamatelo ambasciatore”

Un ruolo che va ben oltre la prima squadra ed il rapporto con lo spogliatoio: “Non mi piace che venga chiamato ambasciatore del Catania. Sembra quasi che si tiri fuori una persona, gli si tolga un pò di polvere e faccia rappresentanza.

Il ruolo di Lodi sarà legato al brand del Catania – chiosa il vice presidente – che è legato al progetto ed alle affiliazioni in tutta la Sicilia portato avanti assieme a Orazio Russo sul percorso delle squadre giovanili. Il prestigio che porta Francesco è un simbolo di successo che vuole perseguire la nostra Società: una Società che vuole espandersi in modo concreto sul territorio”.

Uno zoccolo duro di ex rossoazzurri

E, quindi, dopo Biagianti, Russo, Pantanelli e Zeoli ecco Lodi: una parte vincente dei colori rossoazzurri dentro la Società. La strada è tracciata: “Non è facile decidere chi debba fare parte del progetto ma, di certo, questi sono ragazzi che sanno cos’è l’ambizione del Catania e che conoscono bene i valori della città”, conclude Grella.

Lodi: “Metterò tutto me stesso”

Il ritiro prosegue in quel di Zafferana Etnea. Doppie sedute di lavoro prima dell’intervallo odierno con la conferenza stampa convocata nell’hotel dove soggiorna la rosa: “Quello di dirigente è un ruolo che percepisco sempre di più. Ho deciso assieme alla mia famiglia di provare un’altra esperienza. La voglia di giocare all’inizio c’era ma era giusto di chiudere con la maglia del Catania.

Metto a disposizione tutto me stesso”.

Il mercato

Riprende il microfono, Grella: “Mancano tre o quattro giocatori. Vedremo numeri e budget: ho promesso al presidente di non spendere oltre la cifra che gli avevo detto e voglio mantenere questa promessa. Vedremo.

Il nostro obiettivo resta quello di costruire, nel futuro, una squadra forte con i giovani della Sicilia. E’ un peccato vedrai andare al nord Italia”.

Stadio e Centro sportivo

“L’intenzione del Club è quello di trovare una dinamica nella quale si trovi un accordo per la gestione dello stadio. C’è la responsabilità di mantenere un impianto grande e che comporta fatica: lo dicono le esperienze passate. Stiamo ragionando.

Sul centro sportivo, il sogno del Presidente è quello di avere un numero di campi sufficienti per poter allenare tante squadra. E questo comporta un investimento grande ed un luogo idoneo: e queste non sono cose che si fanno in due giorni. Oggi non è facile essere sostenibili sotto un profilo economico e non dobbiamo mettere in difficoltà una società che ha enormi ambizioni. Dove ci alleneremo? Tanto il Massimino quanto il Cibalino, se gestiti con cura e buon senso, possono essere il nostro valore aggiunto”.

Capitolo abbonamenti

Ci sarebbe da scrivere anche sul discorso abbonamenti: “Aspettiamo che il Comune ci dica qual è la distribuzione esatta dei seggiolini e dei posti. Noi siamo tecnicamente pronti da tempo”.

La conferenza stampa si chiude, Ciccio Lodi sollecitato dalle domande ricorda anche la rete su punizione messa a segno a Gigi Buffon, fresco di ritiro dal calcio come lui.

Il ricordo, seppur piacevole, fa parte del passato: da oggi, la nuova stagione è ormai pronta a scattare.