Il Catania vince in rimonta, Trapani sconfitto al “Massimino”

Gli etnei soffrono ma tornano al successo

CATANIA – Soffre ma torna al successo il Catania contro un volitivo Trapani che esce a testa alta dal terreno di gioco ai piedi dell’Etna, al termine di un match tirato sino all’ultimo istante. I rossazzurri iniziano con tanta voglia di far bene ma restano imbrigliati nella manovra accorta degli ospiti ben disposti da Monticciolo. I padroni di casa ci provano con alcuni calci piazzati ma senza fortuna. Così è il Trapani a sbloccare il risultato su calcio di rigore concesso per uno sgambetto di Lorenzini a Marigosu: Kosovan trasforma dagli 11 metri. Il Catania reagisce con veemenza e Jefferson riesce a spingere il pallone oltre la linea di porta al culmine di un’azione insistita ma arbitro e guardalinee non se ne accorgono e fanno proseguire il gioco. Anche le immagini televisive confermeranno, poi, come il pallone avesse completamente superato la fatidica linea bianca come, peraltro, era sembrato palese già ad occhio nudo.

Nella ripresa, i rossazzurri rientrano in campo con particolare veemenza e, nell’arco di due minuti, capovolgono il punteggio. Prima Marco Palermo devia di testa in rete il cross di Rapisarda e, subito dopo, Rizzo sbatte in porta un pallone spizzicato da Forchignone sul cross di Lubishtani. La girandola di sostituzioni alimenta la ritrovata verve del Catania che più volte crea i presupposti per segnare ancora, soprattutto con lo sgusciante Russotto, ma De Luca spreca una facile occasione in contropiede. Il Trapani si arrende solo al triplice fischio ed i rossazzurri possono correre a festeggiare sotto le Curve con i tifosi che inneggiano alla capolista. Adesso la sosta. La formazione allenata da Ferraro tornerà in campo, sempre al “Massimino” per affrontare il Ragusa in occasione della prima giornata del girone di ritorno.

LA GARA

PRIMO TEMPO

6° tiro alto di Kosovan;

8° Rizzo atterrato sui 20 metri. La successiva punizione di Lodi viene smorzata dalla barriera ed il pallone è facile preda di Summa;

22° sugli sviluppi di un calcio di punizione… tiro alto di Romano;

23° percussione di Palermo… atterrato poco prima di entrare in area: punizione dal limite per il Catania: calcia Sarno ma non inquadra lo specchio della porta!

25° azione insistita del Trapani… conclusa dal tiro di Pipitone bloccato a terra da Bethers;

29° sul bel cross di Sarno… Jefferson non arriva per la deviazione da due passi;

31° rigore per il Trapani: Lorenzini aggancia Marigosu in piena area: dagli 11 metri Kosovan spiazza Bheters: 0-1 !

36° sul cross dalla bandierina, girata debole di Jefferson;

38° clamoroso: al culmine di un’azione convulsa, Jefferson spinge la palla in rete. Un difensore trapanese cerca di respingere alla disperata ma il pallone oltrepassa la linea bianca. Ne arbitro ne il guardalinee Granata di Viterbo se ne accorgono e a nulla servono le veementi proteste rossazzurre che costano anche l’ammonizione a Forchignone!

44° nel Catania, l’infortunato Jefferson è costretto a lasciare il posto a De Luca;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° il primo tempo si chiude col Trapani in vantaggio.

SECONDO TEMPO

2° tiro a lato di Cangemi;

4° pareggio del Catania: cross dalla destra di Rapisarda e colpo di testa vincente di Palermo: 1-1

6° raddoppio del Catania: sul cross, dalla sinistra, di Lubishtani tocco di Forchignone per Rizzo che sbatte il pallone in rete: 2-1 !

8° nel Catania, Chiarella sostituisce Forchignone;

16° ripartenza solitaria di Sarno che, però, si fa recuperare sulla corsa e non riesce a concludere;

17° nel Catania, Russotto subentra all’acciaccato Sarno;

23° Lorenzini chiude in angolo anticipando Mascari;

26° nel Trapani, Catania sostituisce Cangemi;

28° Lodi vince un contrasto al limite dell’area ma poi viene anticipato da Summa in uscita;

29° Lorenzini respinge una conclusione insidiosa degli ospiti;

30° De Luca anticipato sul cross radente di Russotto;

32° nel Catania, Lodi lascia il posto all’esordiente Orazio Di Grazia;

32° nel Trapani, Santapaola rileva Marigosu;

35° Russotto raclama inutilmente il penalty;

36° nel Trapani, Romano lascia il posto a Mangiameli;

42° nel Catania, Ferrara prende il posto di Rapisarda;

44° sullo spiovente dalla bandierina, Carboni gira alto sulla traversa;

45° concessi 5 minuti di recupero;

47° splendido assist al volo di Russotto per De Luca che si fa banalmente anticipare da Summa in uscita… ignorando il liberissimo Chiarella!

50° vince il Catania. 2-1 !

IL TABELLINO

CATANIA SSD (4-3-3) – Bethers, Rapisarda (dal 42°s.t. Ferrara), Castellini, Lorenzini, Lubishtani, Rizzo, Lodi (k) (dal 32°s.t. Di Grazia), Palermo, Sarno (dal 17°s.t. Russotto), Jefferson (dal 44°p.t. De Luca), Forchignone (dall’8° s.t. Chiarella). A disposizione: Groaz, Pedicone, Giovinco, Privitera. Allenatore: Giovanni Ferraro.

TRAPANI (3-5-2) – Summa, Carboni (k), De Pace, Gonzales, Pipitone, Cangemi (dal 26°s.t. Catania), Marigosu (dal 32°s.t. Santapaola), Kosovan, Romano (dal 36°s.t. Mangiameli), Mascari, Musso. A disposizione: Di Maggio, Cellamare, Galletti, Scuderi, Ngyir, Oddo. Allenatore: Alessandro Monticciolo.

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

Assistenti: Luca Granata (Viterbo) e Fabrizio Cozza (Paola).

Reti: 32°p.t. Kosovan (TP) su rigore; 4°s.t. Palermo (CT); 6°s.t. Rizzo (CT).

Ammoniti: De Pace (TP); Forchignone (CT); Marigosu (TP); Palermo (CT); Lorenzini (CT); Gonzalez (TP); Santapaola (TP).

Note: Nel Catania, assenti Vitale, Somma e Sarao. Prima convocazione per il giovane Privitera. Pomeriggio assolato e terreno in buone condizioni. Prima dell’inizio, un lunghissimo applauso collettivo ha ricordato Sinisa Mihajlovic, recentemente scomparso.

Spettatori: 14.197.