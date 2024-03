Il consiglio comunale “impegna” Trantino a concertare le pedonalizzazioni

Parcheggi e protoccoli d'intesa con i commercianti: ecco le richeste

CATANIA – Una mozione per impegnare il sindaco Enrico Trantino e la giunta a concertare le nuove pedonalizzazioni e di non procedere in solitario. È la sintesi politica del documento protocollato ieri con la firma di tutti i presidenti delle commissioni consiliari (eccetto Gianina Ciancio del M5s) e di altri 11 consiglieri provenienti sia dalla maggioranza che dal Partito democratico.

Nella giornata di ieri, inoltre, è stata annunciata la totale chiusura alle auto di piazza San Francesco, già in parte pedonalizzata. La prossima area libera dalle auto, in continuità con quanto già sperimentato a Piazza Mazzini e nella parte bassa di via Garibaldi, sarà quella del Castello Ursino.

L’Amministrazione è chiamata dunque “a porre in essere ogni attività e/o intervento necessario ad individuare e rendere fruibili nuove aree a parcheggio, nonché la predisposizione di un annesso piano di viabilità che preveda il collegamento con mezzi pubblici, contestualmente – non successivamente – alla eventuale istituzione di nuova aree pedonali”.

In subordine, a sospendere ogni deliberazione di giunta emessa in assenza di tale piano. Ma anche a “stipulare un protocollo d’intesa con le associazioni dei commercianti e dei cittadini avente ad oggetto le modalità di attuazione della scelta di pedonalizzare l’area”.