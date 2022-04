‘Il conticidio dei migliori’ al Teatro Al Massimo lo spettacolo di Travaglio

Il 16 maggio lo spettacolo del giornalista

PALERMO – “Ne avevamo trovato uno normale. Uno che non ruba, non fa rubare, non sporca, non ha la puzza sotto il naso e non puzza nemmeno sotto il naso degli altri, non ci fa fare figure di merda all’estero, parla tre lingue compreso l’italiano e fa le conferenze dopo le 22:00. Che ha fatto di male per subire cinque Conticidi? Questo è l’unico giallo in cui la vittima ha una discreta cera, mentre il killer sembra proprio morto”. Inizia così “Il Conticidio dei Migliori”, il nuovo spettacolo di Marco Travaglio che sta facendo il giro d’Italia riscuotendo grande successo: il Direttore de Il Fatto Quotidiano ha riempito le sale, riscuotendo scroscianti applausi e consensi.

Il 16 maggio 2022 alle ore 21:00, Travaglio salirà sul palcoscenico del Teatro “Al Massimo” di Palermo, con il suo giallo che racconta gli ultimi anni della politica italiana. Su uno sgabello, con lo scorrere dei titoli dei giornali dal 2018 al 2022, il noto giornalista racconterà un giallo di bruciante verità. Una storia realmente accaduta, che sa dosare e intrecciare, in maniera bilanciata e intelligente, satira, ironia e retorica: il racconto di un lungo colpo di Stato a rallentatore che ha mandato a casa il Premier più apprezzato dall’opinione pubblica e più odiato dall’establishment, per riportare al potere la vecchia oligarchia, finanziata da chi aveva interesse a bloccare ogni cambiamento pur di garantire la restaurazione.

Un passaggio intricato e ricco di misteri, tra lo stimato avvocato foggiano e un ex presidente della BCE e della Goldman Sachs, ovvero l’attuale premier Mario Draghi. Lo spettacolo è prodotto dalla SEIF, Società Editoriale Il Fatto. Per Palermo la prevendita è online su www.tickettando.it e presso il botteghino del Teatro Al Massimo a piazza Verdi 9.