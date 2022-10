Il crocifisso ligneo di Lascari

Appuntamento alla parrocchia di San Michele Arcangelo

1' DI LETTURA

La parrocchia San Michele Arcangelo di Lascari apre il cammino del nuovo anno pastorale con una giornata di studio sul Crocifisso ligneo che da secoli è fonte di fede e di profonda devozione per tutta la comunità.

La giornata di studio, programmata in occasione del recente restauro del Crocifisso, è fissata per sabato 29 ottobre alle ore 18:00 in Chiesa Madre. Dopo i saluti del vescovo di Cefalù, monsisgnor Giuseppe Marciante, del sindaco e del parroco della cittadina, il professor Franco Schittino e don Matteo Castiglione, sono previsti diversi interventi.

Prenderanno la parola don Salvatore Panzarella, Docente di Sacra Scrittura presso la facoltà Teologica di Sicilia; lo storico dell’arte il dottor Marco Failla, il professor Franco Fazio, restauratore del Crocifisso ligneo e il professor Andrea Bacchi, direttore della Fondazione Federico Zeri e professore ordinario presso l’Università di Bologna.

Moderatore sarà don Franco Mogavero, responsabile Ufficio comunicazioni sociali della Diocesi di Cefalù.