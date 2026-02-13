Il Cus Catania lancia il concorso per il logo del XXI Palio d’Ateneo

L'iniziativa è rivolta agli studenti dell'Università catanese

CATANIA – Il CUS Catania indice per la prima volta un bando di concorso di idee per la realizzazione del logo ufficiale del XXI Palio d’Ateneo, in programma dal 14 al 16 maggio 2026.

L’iniziativa è rivolta agli studenti dell’Università di Catania regolarmente iscritti per l’anno accademico 2025/2026, che potranno partecipare singolarmente o in gruppo.

Il logo dovrà contenere la dicitura “XXI Palio d’Ateneo – Catania 2026” e richiamare il binomio sport e città, con un design versatile e riproducibile (formati AI/EPS e/o PDF ad alta risoluzione).

Gli elaborati dovranno essere inviati entro le ore 24.00 del 10 marzo 2026 via PEC a cuscatania@pec.it o consegnati alla segreteria del CUS alla Cittadella universitaria.

Una commissione tecnica valuterà creatività, originalità ed efficacia comunicativa. Al vincitore un voucher per attività sportive e visibilità ufficiale sui canali del Palio.