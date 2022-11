Il “Diadora Day” fa tappa a Palermo: a lezione di corsa con un oro olimpico

La giornata dedicata ai renner arriva nel capoluogo siciliano

PALERMO – A lezione di corsa con il leggendario Gelindo Bordin. L’ex atleta veneto, oggi 63 anni, primo italiano a vincere la maratona alle Olimpiadi, nel 1988 a Seul, sarà il testimonial del “Diadora Day”, una giornata dedicata ai runner.

Il seminario sportivo, organizzato da Diadora con Oxygen e Tecnica Sport, patrocinato da Endas Sicilia, si terrà venerdì 18 novembre, a partire dalle 9 e fino alle 20, all’Oxygen Fitness Place di via Filippo Paruta 10, a Palermo. La data non è casuale, dato che due giorni dopo, domenica 20 novembre, sulle strade del capoluogo siciliano si disputerà la XXVII edizione della Maratona di Palermo.

Di mattina, ai partecipanti sarà illustrato l’intero percorso per approcciarsi alla corsa: dalla semplice camminata fino a come allenarsi per la maratona. Nel pomeriggio si passerà ai test sulle calzature e alla valutazione dell’appoggio nel negozio Tecnica Sport all’interno di Oxygen Fitness Place. Quest’ultima verifica sarà affidata proprio al campionissimo Bordin. Sono previsti omaggi per tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa.

“Il ‘Diadora Day’ – dichiara il presidente regionale di Endas Sicilia, Germano Bondì – ha lo scopo di promuovere l’attività fisica e di sensibilizzare sempre più persone alla pratica della corsa come strumento a tutela della salute. Oltre che nella giornata del 18, saremo presenti il 19 col Villaggio dello Sport e il Villaggio del Fitness in piazza, davanti al Politeama, e il 20 alla Maratona di Palermo. Bordin, il nostro ospite d’onore, che non ha bisogno di presentazioni, e sarà protagonista di un intervento dai contenuti tecnici e motivazionali. Ancora una volta Endas si propone come partner istituzionale in favore della promozione dello sport e dei veri valori dello sport”.

IL PROGRAMMA DEL DIADORA DAY

Come allenarsi

1. 9-10:30 a passo di corsa. Dalla camminata alla corsa, corri un’ora facile in 30 giorni

2. 11-12:30 cambia passo. Come allenarsi per migliorare il tuo ritmo di corsa.

3. 13-14:30 la tua maratona. Come allenarsi per la maratona

Capellino omaggio a tutti i partecipanti

Innovazione tecnologica della calzatura, valutazione dell’appoggio e test calzature Diadora

1. 15-15:30 innovazione tecnologica. L’innovazione tecnologica delle calzature Diadora

2. 15:30-20 valutazione dell’appoggio. Test dell’appoggio con Gelindo Bordin tramite iscrizione

3. 17-18 test calzature diadora. Corsa «facile» di 5 km con la possibilità di testare le calzature Diadora