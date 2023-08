Il film ‘Re minore’ presentato a New York

La pellicola, girata in Sicilia, è diretta da Giuseppe Ferlito

2' DI LETTURA

In uno scenario surreale, a New York, nel giardino del prestigioso centro culturale italiano casa Belvedere, in State Island, è stato presentato il film ‘Re minore’ del regista siciliano Giuseppe Ferlito.

Alla proiezione era presente il protagonista del film Gabriele Ferrantelli, Mimì nel film, e anche due altri personaggi, Fabrizio ed il sindaco rispettivamente Walter Nestola e Vito Ferrantelli.

“È stata un’esperienza – ha detto Gabriele Ferrantelli, protagonista del film – meravigliosa ed indimenticabile, in un incantevole scenario naturale. Abbiamo parlato di cultura italiana, di cinema e, soprattutto, della Sicilia che è la vera protagonista del film con i suoi tanti problemi e le numerose contraddizioni ma piena di luci, suoni e splendidi paesaggi. Ringrazio di cuore, a nome mio, del regista Giuseppe Ferlito e dell’intero cast, Lucia Colletti, membro di Casa Belvedere, la Direttrice Beatrice Alecci e la Presidente Gina Biancardi per avere dato la possibilità a Re minore di essere presente in un contesto internazionale di grande rilevanza culturale”.

Il film ha riscontrato il consenso unanime del pubblico che al termine della proiezione ha tributato un lunghissimo e sentito applauso.

“Questo film è un viaggio a ritroso nella mia terra – sostiene il regista Giuseppe Ferlito – luogo di contraddizioni, di sentimenti e di forti contrasti. La doppia anima della Sicilia: quella che guarda al futuro, giovane, moderna e innovativa, e quella che resiste e non vuol cambiare, ancorata alle tradizioni e ai vecchi costumi. Re minor è parla anche dell’immigrazione, destino, temi universali della condizione umana”.

La trama

Mimì, musicista sperimentale, torna nel suo paese di origine in Sicilia insieme alla compagna Mirella. I due desiderano fortemente un figlio, mentre Mimì si aggira per le campagne, per trasformare i suoni della natura in musica, Mirella inizia a percepire il disagio di una società che non le appartiene. Questo ed altri eventi daranno il via ad una serie di tensioni dai risvolti inaspettati.