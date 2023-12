Il generale Vannacci nuovo Capo di Stato maggiore delle forze terrestri

Dalla Difesa sottolineano che "non è una promozione". Ma le opposizioni attaccano

ROMA – Nuovo incarico per Roberto Vannacci: il generale ex comandante dei parà della Folgore finito nella bufera per il suo libro ‘Il mondo al contrario’ è stato nominato Capo di stato maggiore del Comando delle Forze operative terrestri dell’Esercito. Oggi inizierà a Roma un periodo di affiancamento.

“Non è una promozione”, assicurano fonti della Difesa. Ma l’opposizione attacca. Intanto Salvini lancia la sfida in vista delle elezioni europee: “Via gli abusivi da Bruxelles”, ha detto il vicepremier, avvertendo Meloni e Tajani che “sarebbe un errore fatale dividersi”.