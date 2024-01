Il Giardino dei Giusti si illumina per ricordare la Shoah

La nota

PALERMO- Domani, giorno 26 gennaio alle 18 il Giardino dei Giusti di Palermo, via Alloro 90, sarà illuminato per ricordare la Shoah e i Giusti che si sono adoperati per salvare gli ebrei dai nazifaschisti. L’iniziativa è di Pino Apprendi, componente di Gariwo Network, l’organizzazione che si occupa dei Giardini dei Giusti a livello internazionale, la cui responsabile, Emanuela Rippo, sarà presente per l’occasione insieme all’assessore alla cultura Giampiero Cannella. Intanto l’assessore ha provveduto a fare ricollocare la targa che era sparita e ha coinvolto l’AMG che provvederà all’impianto straordinario. La manifestazione è aperta al pubblico.