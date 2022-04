Il governo vara i nuovi incentivi auto: due miliardi fino al 2024

Il decreto firmato dal premier Mario Draghi: ecco cosa prevede e chi può accedere al contributo statale

ROMA – Il governo vara il decreto con i nuovi incentivi auto. Si tratta di una misura economica molto attesa per il settore dell’automotive che stenta negli ultimi mesi e che allo stesso tempo svecchierà il parco auto italiano incentivando la transizione verso i veicoli elettrici, ibridi o a bassa emissione. Il decreto, firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Una misura strutturale che, su proposta del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, stanzia 650 milioni l’anno per il 2022, il 2023 e il 2024. In tutto quasi 2 miliardi. Soldi che fanno parte del Fondo Automotive che ha una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi fino al 2030 per dare un sostegno alla filiera nella transizione verso l’elettrico.

Per l’acquisto di auto elettriche, con prezzo fino a 35 mila euro più Iva, si potrà chiedere un contributo di 3.000 euro, a cui potranno aggiungersi altri 2.000 euro se viene rottamata un’auto di classe inferiore a Euro 5. Per l’acquisto di veicoli ibridi plug-in, con prezzo fino a 45 mila euro più Iva, il contributo si attesta a 2.000 euro a cui potranno aggiungersi altri 2.000 euro rottamando un’auto inferiore a Euro 5. Infine, per le auto endotermiche a basse emissioni, con un prezzo fino a 35 mila euro più Iva, il contributo potrà essere di 2.000 euro ma solo con rottamazione di un’auto inferiore ad Euro 5.