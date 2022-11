Il lato profondo della terra: la mostra di Nunzio Fisichella

Nella Galleria Carta Bianca di Catania, dal 25 novembre 2022 al 5 gennaio 2023.

CATANIA. Venerdì 25 novembre 2022 alle ore 18.30, negli spazi della Galleria Carta Bianca di Francesco Rovella, verrà inaugurata una particolare mostra personale di Nunzio Fisichella dal titolo “Il lato profondo della terra”.

Una mostra che comprende una qiuindicina di opere tra le più interessanti e quasi monocrome della produzione dell’artista catanese, un’ indagine pittorica che ha tra I suoi elementi quella sabbia vulcanica

che non di rado scende a pioggia sulla nostra città di Catania.

Come scrive Gianluca Lombardo in un testo elaborato proprio per questa occasione “Il lavoro pittorico di Nunzio Fisichella pare quello dello scopritore di grotte che va alla ricerca di materie nuove, ricche di

sedimentazioni, di tracce nascoste, di reperti proto-umani addormentati da sempre negli asciutti

abissi della Terra. Sembra riportare alla luce del giorno porzioni di suolo che ciascuno di noi dà per scontato nel proprio movimento di superficie, ma che solo a pochi è dato di conoscere profondamente.

Il primo pensiero è rivolto al paesaggio, o almeno così pare: la terra si offre in continua cangevole sostanza, che i dipinti evocano con forza e risonanza.

Ogni dipinto sembra voler rappresentare l’evoluzione della roccia, il conglomerato millenario voluto quasi come un testimone del tempo assoluto, ma in un luogo preciso.

Il paesaggio è quello scuro, aspro e potente dei territori a lui prossimi; quello dell’Etna, e delle profondità recondite che il vulcano ci lascia intravvedere nel suo fenomeno eruttivo…..

Questi dipinti sono potenti come sculture, sfiorano l’assioma assoluto e deifico della terra/madre, hanno l’ambizione di raccontare l’intero processo sedimentario del magma.

E nello stesso tempo, declinano con leggerezza quasi estatica la delicata sfumatura, il racconto per frammenti sublimati, l’emozione interiore e profonda dell’animo interpretata

con silenziosa mano.

Questi lavori accarezzano, e ci fanno accarezzare, la superficie della Terra come fosse pelle delicatissima nonostante l’apparente rudezza della materia.

Ci portano per mano attraverso crepacci sublimi – giusto per tenere a mente l’esempio illustre del paesaggismo di Friedrich – verso l’invisibile ingresso del

mondo ctonio: l’inconosciuta bocca spalancata sul centro del mondo.”

La mostra, sarà visitabile fino al 5 gennaio 2023.

Da martedì a venerdì 11.00/13.00 – 17.00/20.00, sabato 11.00/13.00

Domenica e lunedì chiuso

Per appuntamento in diversi giorni e orari tel. 336 806 701