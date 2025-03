Il M5s chiede una seduta speciale sul “disastro sanità” in Sicilia

De Luca: "Non c'è solo il caso Trapani"

PALERMO – Una seduta “speciale dell’Ars sul disastro sanità non è più rinviabile”. Lo ha detto il capogruppo M5s all’Ars, Antonio De Luca, nel corso della seduta di oggi del Parlamento regionale. “La settimana prossima vogliamo un dibattito a Sala d’Ercole con il presidente della Regione e l’assessore alla Salute”, ha aggiunto.

“L’aula speciale sul tema – ha detto – non è più rinviabile. E non solo per gli incresciosi e imperdonabili fatti di Trapani, che comunque non riguardano solo Trapani. Ci sono tantissime questioni sul tappeto che meritano di essere ampiamente discusse al cospetto dei Siciliani, come le liste d’attesa, il caos dei pronto soccorso, la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, le bacchettate della Corte dei Conti sulle terapie intensive e semi-intensive e la classifica ministeriale sui Lea che ci relega agli ultimissimi posti in Italia”.

E ancora: “Sono questioni che vanno affrontate alla luce del sole, non è più possibile proseguire nel silenzio assoluto alla ricerca di capri espiatori. Quando non c’è nulla da nascondere non ci si nasconde dietro al nulla”.