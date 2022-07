Il Mpa: “Daremo il nostro contributo a Lagalla”

"Confronto costruttivo"

PALERMO – “Il Movimento per l’Autonomia darà il suo contributo di idee e di programmi per lo sviluppo della città in un confronto costruttivo con il sindaco Lagalla”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Mpa Sicilia.

“Il gruppo, che a Palermo si è costituito attorno a Gaspare Vitrano, ha già coinvolto in città ed in vari centri della provincia professionisti ed esponenti della società civile come Umberto Conforti, Giuseppe Spatafora, Martino Savoca, Luca Lo Monaco, Antonio Crivello, Ninni La Spisa, Mimmo D’Anna, Angelo Pinello, Roberto Sciabica, Giuseppe Fascella, Paolo Supporta, Fabiola Piazza, Filippo Cuccia, Carlo Calvaruso, Marco Fiorella e Michelangelo Di Napoli, e sta lavorando al completamento della struttura organizzativa in vista dell’assemblea metropolitana che si terrà entro l’estate” conclude la nota.