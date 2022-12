Il Palermo tra le squadre più in forma del campionato di Serie B

Dati alla mano, in vista della sfida contro il Brescia, ultimamente i rosa hanno ottenuto diversi risultati utili

PALERMO – Consolidamento. È questa la parola guida del tecnico dei rosanero Eugenio Corini. Puntare al consolidamento nel campionato di Serie B il prima possibile è sempre stato l’obiettivo principale predisposto dall’allenatore originario di Bagnolo Mella, sin dal suo arrivo nella panchina del club di viale del Fante. Consolidarsi per crescere, per avere una stabilità nella stagione in corso, ma anche per iniziare a guardare al futuro.

Sono tante le motivazioni che hanno spinto Corini a ragionare su questa traccia, ma probabilmente le aspettative non mantenute da alcuni componenti della rosa hanno accentuato l’esigenza di perseguire questo obiettivo. Dopo alcune settimane in cui il Palermo ha inanellato una serie di sconfitte consecutive, la sfida contro la Ternana ha fatto da crocevia per la compagine rosanero. Nella gara contro le Fere, la prestazione e il risultato finale hanno evidenziato diverse lacune nella squadra del capoluogo siciliano. Da quel momento in poi, dunque, i rosa hanno provato a svoltare per dare un’impronta diversa al loro campionato.

È così che oggi, in vista dell’ultima sfida del girone di andata contro il Brescia in programma il 26 di dicembre, il Palermo è più vicino alla zona playoff che non a quella playout. Dopo il 3-0 subito in trasferta per mano della Ternana, i rosanero hanno ottenuto 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte contro Cosenza e Venezia, gare inoltre condizionate da alcuni episodi. A dispetto di una classifica molto corta il Palermo, non solo grazie ai risultati ottenuti, ma anche a un cambio di rotta nelle prestazioni, si è avvicinato sempre più alla zona playoff lasciandosi alle spalle la parte bassa della classifica. Alcuni miglioramenti graduali e meno errori in alcune zone del campo hanno permesso ai rosa di avere sensazioni maggiormente positive nelle ultime uscite in campionato. Il processo di consolidamento tanto ricercato da Eugenio Corini, adesso, sembra essere una strada percorribile con meno difficoltà, ma pur sempre lunga e piena di ostacoli prima di arrivare alla fine.

ALCUNI NUMERI

Non a caso, prima della sfida contro il Brescia, il Palermo risulta essere una delle squadre più in forma di questo campionato di Serie B. A quota 23 punti, i siciliani occupano l’undicesimo posto in graduatoria. Negli ultimi cinque incontri, però, i rosanero hanno ottenuto 8 punti, “peggio” solo di Pisa (11), Venezia (10) e Bari (9) e a pari merito con Perugia, Benevento, Reggina e Modena. Guardando, invece, solo le ultime 10 partite, il club rosanero ha ottenuto 16 punti e meglio di Brunori e compagni hanno fatto soltanto Frosinone (21) e Pisa (20), mentre l’Ascoli ha lo stesso score dei siciliani. Insomma, un periodo positivo in vista dell’ultima gara del girone di andata, che potrebbe migliorare ancora queste statistiche della compagine rosanero. La parola d’ordine, dunque, oltre che consolidamento, deve essere ancora continuità. Il campionato è al giro di boa e il calciomercato invernale è alle porte: un periodo fondamentale per puntellare la rosa così da migliorare ancora in prestazione e risultati.