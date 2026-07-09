 Il Palermo va in ritiro, ventotto calciatori convocati: chi sono
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Il Palermo va in ritiro, ventotto calciatori convocati: chi sono

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PALERMO- Prenderà il via domani il ritiro estivo del Palermo calcio guidato da Pippo Inzaghi a Santa Cristina in Val Gardena (Bolzano).

Per la preparazione in Alto Adige sono stati convocati 28 calciatori: Augello, Bani, Cassandro, Ceccaroni, Desplanches, Estevez, Gomes, Gyasi, Hernani, Johnsen, Joronen, Le Douaron, Magnani, Nespola, Palumbo, Peda, Pierozzi, Pohjanpalo, Ranocchia, Segre, Vasic. A loro si aggiungono sette calciatori della formazione Primavera: Anghileri Giulio, Avena Pietro, Balaguss Nils, Balsamo Francesco, Bertolino Pietro Salvatore, Sciortino Riccardo, Squillacioti Salvatore.

La squadra rimarrà in Trentino-Alto Adige fino al 30 luglio, allenandosi al centro sportivo “Mulin da Coi”. Durante il ritiro il Palermo disputerà cinque gare amichevoli.

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