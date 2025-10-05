Il Parco Commerciale Belvedere partecipa alla campagna “Non sempre si vede” attiva in 8 centri commerciali italiani gestiti da Multi Italy

Giornata Mondiale della Salute Mentale: una campagna integrata dedicata ai Disturbi Alimentari

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre 2025), Multi Italy (società leader in Europa nella gestione e nello sviluppo di asset immobiliari compreso il Parco Commerciale Belvedere), Animenta (non profit nata nel 2021 con l’obiettivo di sensibilizzare, prevenire e offrire supporto sui Disturbi del Comportamento Alimentare) e Delya (associazione non profit impegnata nella comunicazione sociale per sensibilizzare su temi di salute, inclusione e impatto dei media digitali), presentano la campagna “Non sempre si vede”, un progetto di sensibilizzazione sociale dedicato alla Salute Mentale – con particolare attenzione ai Disturbi Alimentari – patologie complesse e spesso invisibili, che richiedono ascolto, comprensione e un sostegno concreto.

La campagna si sviluppa attraverso diverse iniziative complementari. Una campagna offline, negli spazi del centro commerciale, e online, sui canali digitali; un esperimento sociale che, il 10 ottobre, inviterà i visitatori di tutte le gallerie a prendere parte a un gesto simbolico di sensibilizzazione; e un video istituzionale, uno spot silenzioso che in pochi secondi racconta cosa significa convivere con un disagio spesso invisibile agli occhi degli altri.

Al Parco Commerciale Belvedere, dalle ore 17.30 alle 19, e contemporaneamente negli altri centri gestiti da Multi Italy che aderiscono al progetto, il pubblico sarà invitato a partecipare all’esperimento con un semplice gesto: immergendo la mano all’interno di un secchio con vernice verde e lasciando la propria impronta su un pannello in forex, con al centro una sagoma removibile, le impronte raccolte andranno a comporre il fiocchetto verde simbolo della salute mentale con la frase della campagna: Non sempre si vede.

I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) rappresentano oggi una delle emergenze più rilevanti per la Salute Mentale: in Italia oltre 3 milioni di persone ne sono colpite, di cui l’80% donne, con un’incidenza crescente tra adolescenti e giovani adulti. Si tratta di patologie complesse, spesso invisibili, che non riguardano solo il rapporto con il cibo ma coinvolgono profondamente la sfera emotiva e psicologica. Nonostante la loro gravità, i DCA sono infatti tra le malattie psichiatriche con i più alti tassi di mortalità e ancora troppo spesso restano nascosti da stigma e silenzio. Per questo è fondamentale parlarne, costruire reti di supporto nei territori e offrire luoghi di ascolto e cure accessibili.

La campagna, che coinvolge 8 centri commerciali gestiti da Multi in Italia, nasce con l’intento di abbattere lo stigma che ancora circonda le malattie psichiatriche e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della consapevolezza, dell’ascolto e della prevenzione del disagio mentale.

Luca Maganuco,_ _Senior Managing Director di Multi Italy dichiara:“Con questa iniziativa, per la prima volta nei centri commerciali, vogliamo contribuire a sensibilizzare e a rendere più accessibile il dialogo sulla salute mentale e sui disturbi alimentari. Crediamo che le strutture da noi gestite, in quanto luoghi di incontro per le comunità locali, abbiano il dovere di affrontare temi sociali rilevanti e di perseguire con azioni concrete il benessere delle persone._”

La campagna “Non sempre si vede” sarà ufficialmente presentata il 10 ottobre alla Sala Stampa della Camera dei Deputati dalle 11:30 alle 12:30, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, insieme all’Onorevole Marco Furfaro.