Il presidente Rosario Pelligra cittadino onorario di Solarino

CATANIA. Il Consiglio Comunale di Solarino ha deliberato ieri all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Rosario Pelligra, accompagnato nell’occasione da Vincenzo Grella e Mark Bresciano. Accolto in Municipio dal Sindaco Giuseppe Germano e dalla Presidente Lia Valenti, il numero uno rossazzurro ha vissuto con grande partecipazione gli emozionanti momenti del dibattito nell’aula consiliare “Falcone-Borsellino”, che ha ospitato un pubblico numeroso e caloroso.



“Sono molto felice per questo riconoscimento – ha dichiarato il Presidente Pelligra – perché sono profondamente legato a Solarino, nel nome di mio nonno e di mio padre. Sarò spesso in Sicilia per occuparmi del Catania e ne approfitterò per venire qui, incontrando i miei parenti che anche oggi mi hanno manifestato affetto e vicinanza offrendomi il loro indispensabile sostegno. Questa pergamena è un autentico tesoro, per me. Solarino può e deve crescere: la visione del sindaco Germano favorirà lo sviluppo, io sono pronto a fare la mia parte per la nostra comunità. Insieme possiamo migliorare tante cose, pensando soprattutto ai bambini e alle generazioni future. Grazie di cuore a tutti quelli che hanno proposto e approvato il conferimento di questa prestigiosa onorificenza”