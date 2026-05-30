Il prof aggredito dall’11enne in Sicilia: “Secondo me è stato adescato”

L'intervista al tg5

SAN VITO LO CAPO – “Secondo me è stato adescato”. Ne è convinto il professore dell’istituto di San Vito Lo Capo che ieri è stato aggredito da un 11enne che ha tentato di accoltellarlo mentre era in diretta sui social, ribadendo di non voler esprimere giudizi ma di voler “capire prima il motivo del perché l’ha fatto”.

Il prof aggredito dall’11enne in Sicilia

Il ragazzino, ha raccontato in un’intervista al Tg5, “è arrivato dieci minuti in ritardo ed è entrato direttamente per aggredirmi. Non so se sono io la vittima o se lui voleva aggredire un professore qualunque”. Dell’11enne, il docente dice che è un “ragazzo estremamente fragile, timido, che vive una situazione familiare estremamente particolare”.

Il professore, inoltre, non crede che dietro il gesto ci sia un brutto voto. “Risale a tanti mesi fa e tra l’altro lui l’aveva recuperato”. Per questo ritiene che possa essere stato adescato.