Il TeLiMar ospita la RN Salerno per Gara1 delle semifinali playoff

In palio la qualificazione alla LEN Euro Cup nella prossima stagione

PALERMO – A quasi un mese dall’ultimo impegno agonistico, il TeLiMar domani, venerdì 6 maggio, ospiterà la Rari Nantes Salerno nel primo incontro valido per le semifinali play-off che decreteranno l’ultima squadra qualificata per la LEN Euro Cup nella prossima stagione. Fischio d’inizio alle ore 19 alla Piscina Olimpica Comunale di Palermo che per la prima volta dal lockdown del 2020 potrà accogliere tutti i suoi tifosi, anche se in un giorno feriale. Per il nuovo regolamento anti-covid, infatti, all’impianto di viale del Fante potranno accedere – indossando una mascherina Ffp2 – fino a 936 spettatori. Ad arbitrare l’incontro saranno i liguri Daniele Bianco e Alberto Rovida. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook TeLiMar Pallanuoto.



Il Club dell’Addaura, che ha chiuso il Girone di andata al quarto posto e il Round Scudetto al sesto, ha affrontato le quattro settimane di pausa dal Campionato proiettandosi verso questo finale di stagione infuocato, dovendo fare, però, a meno dei giocatori impegnati con le nazionali – Marziali, Irving, Basic – oltre che di Nicosia e Turchini, infortunatisi alla vigilia dell’ultima partita della Regular Season contro il Savona: “Questa lunga pausa pesa – dice l’allenatore Gu Baldineti – perché eravamo veramente in pochi ad allenarci. Allo stesso tempo, possiamo considerarla come un’opportunità che spero siamo riusciti a cogliere per resettare la mente e ripartire dalle ottime prestazioni che tutta la squadra ha fatto nelle ultime due giornate. Purtroppo, per diverse variabili, le belle partite giocate non sono state premiate dal risultato. Spero, in questo senso, che ci sia più regolarità nell’arbitraggio in questo finale di Campionato”. Quanto agli avversari, per il tecnico ligure “il Salerno è un’ottima squadra. L’abbiamo già affrontata due volte quest’anno. È molto ben costruita, sia per quanto riguarda gli uomini in acqua, a cominciare dai tre stranieri di qualità, il centroboa Tomasic, l’attaccante Gluhaic e il centrovasca Elez, sia per il bravo allenatore, Matteo Citro, che ha il compito di guidarli. Sarà una partita per noi molto difficile sia sotto l’aspetto fisico che sotto l’aspetto mentale. Resta chiaro che il nostro obiettivo è vincere”, conclude Baldineti.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Il match di domani si preannuncia difficilissimo, perché arriva dopo un lungo periodo di break, in cui abbiamo avuto allenamenti qualificati ed al completo solo la scorsa settimana, per 3 giorni, durante i quali abbiamo ospitato a Palermo gli amici del Metanopoli. Domani rientra da un infortunio il nostro primo portiere Nicosia, ma saranno sicuramente assenti Turchini, Giliberti, Washburn e De Totero. Quasi certamente recuperato invece Max Irving. Sarà questa un’ottima opportunità per inserire in prima squadra alcuni nostri prestanti giovani, che sono stati spesso aggregati al gruppo, e che, se servirà, potranno dare una mano al nostro bravo mister Baldineti. Giocare di feriale non è chiaramente il massimo, soprattutto dopo un lungo periodo di chiusura totale o parziale forzata della tribuna. Conto in una partita di grande orgoglio da parte dei miei ragazzi, che dovranno dare il massimo sino alla fine, focalizzandosi su ogni singola palla, perché il Salerno, che ha meritatamente conquistato l’accesso a questa fase, è un a quadra davvero temibile”.



LE FORMAZIONI

TeLiMar: 1.Nicosia, 2.Del Basso, 3.Fabiano, 4.Di Patti, 5.Occhione, 6.Vlahovic, 7.Sorrentino, 8.Marziali, 9.Lo Cascio, 10.Irving, 11.Lo Dico, 12.Basic, 13.Ricciatdello – Allenatore: Marco Gu Baldineti

RN Salerno: 1.Santini, 2.M.Luongo, 3.Esposito, 4.Sanges, 5.Gluhaić, 6.Gallozzi, 7.Tomasic, 8.Cuccovillo, 9.Elez, 10.Parrilli, 11.Fortunato, 12.Pica, 13.Taurisano – Allenatore: Matteo Citro

Arbitri: Daniele Bianco, di Rapallo (GE), e Alberto Rovida di Cairo Montenotte (SV) – Delegato: Gianluca Centineo