Il vecchio ‘Costes’ verso la riapertura, pubblicato l’avviso per l’affidamento

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 30 settembre

PALERMO – Nel cuore di villa Costa, un rettangolo di verde sottratto al sacco di Palermo, sorge una struttura che dal 2018 è diventato simbolo di degrado.

All’interno della villa, infatti, vi è quello che una volta era il ‘Costes’, un caffè letterario chiuso proprio dal 2018, quando scadde la concessione, ma che a breve potrebbe riaprire le porte. Questo perché il comune di Palermo ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione dell’immobile.

La struttura, dopo la scadenza della concessione, è rimasta abbandonata ed è stata vandalizzata. Del vecchio ‘Costes‘ sono stati distrutti gli infissi ed è stato portato via tutto ciò che era possibile portare via.

La manifestazione d’interesse

Il comune di Palermo per l’affidamento dell’immobile chiede un canone annuo di 12mila euro per attività socio culturali e ricreative.

La concessione avrà la durata di sei anni a decorrere dalla stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza, per ulteriori 6 anni, solo in presenza di un esplicito atto di assenso dell’Amministrazione Comunale, previa espressa richiesta di rinnovo da parte dell’utilizzatore almeno sei mesi prima della scadenza del contratto e previa accettazione della nuova rivalutazione del canone annuo di concessione.

Le manifestazioni di interesse, che dovranno contenere le proposte di valorizzazione del bene oltre alla dichiarazione allegata al presente avviso, dovranno essere inoltrate all’Area del Patrimonio, entro e non oltre il 30 settembre prossimo.

L’immobile sarà affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La manutenzione ordinaria sarà a carico dell’aggiudicatario. Eventuali catastazioni, regolarizzazioni di abusi edilizi e la manutenzione straordinaria saranno altresì a carico dell’aggiudicatario, in tali casi le spese sostenute saranno oggetto di compensazione con il canone di concessione.

Se dovessero arrivare più offerete sarà cura dell’Area del Patrimonio procedere all’affidamento mediante successiva richiesta di offerta economica al rialzo.

Marino: “Soddisfazione per l’avvio dell’iter”

“Nonostante siano passati due anni dall’insediamento della Giunta Lagalla ed un anno mezzo da una mia interrogazione sul tema, che non ha mai ricevuto risposta, esprimo soddisfazione per la decisione di avviare finalmente l’iter per l’affidamento in concessione dell’immobile di Villa Costa”, a dichiararlo è Emanuele Marino consigliere dell’ottava Circoscrizione.

“Dopo tante battaglie insieme con il Comitato Villa Costa e con la Fondazione Costa, si accende una speranza per il recupero dell’immobile al fine di realizzare attività sociali e culturali. Il Consiglio dell’Ottava Circoscrizione – ha concluso – seguirà con attenzione gli sviluppi della vicenda”.