Villa Costa, il vecchio ‘Costes’ cade a pezzi: è preda di vandali e bivacchi

Nel 2018 è scaduta la concessione, da quel momento il caffè letterario è stato preso di mira

PALERMO – Nel cuore di villa Costa, un rettangolo di verde sottratto al sacco di Palermo, sorge una struttura che doveva essere un centro culturale ma è diventato simbolo di degrado. Si tratta di quello, che fino al 2018, era il ‘Costes’, un caffè letterario che ha chiuso una volta scaduta la concessione. Con la chiusura del locale anche la villa andò in degrado fino alla chiusura definitiva, con conseguente riaperture nel 2021.

Per la riapertura della villa si è battuto il comitato villa Costa, che ha interloquito con l’amministrazione, ma non è il solo. C’è anche la Fondazione Costa, che segue con attenzione le vicende della villa. Entrambi sono disponibili a dare il loro contributo per la riapertura del caffè letterario che, però, nel frattempo è stato vandalizzato e che necessita di molti lavori e che al momento è recintato con una rete che non impedisce a chiunque di accedere e continuare a bivaccare. Il comitato ha anche lanciato una petizione su chance.org (CLICCA QUI PER FIRMARLA) e in moltissimi hanno dato il loro sostengo firmando.

Fondazione Costa: “La nostra è una battaglia per la collettività”

“Parliamo di una villa dedicata ad un martire della mafia, se dimentichiamo la villa dimentichiamo anche il martire – dichiara Gianfranco Amenta segretario della Fondazione Costa -. La nostra battaglia è per il bene della collettività, ma anche per onorare la memoria di un martire spesso dimenticato“.

La Fondazione sta lavorando per rimettere in sesto il vecchio caffè letterario: “Lo stiamo facendo insieme al comitato villa Costa e alla Circoscrizione; abbiamo incontrato l’assessore Mineo che ha preso l’impegno di effettuare degli interventi. Lì vorremmo creare una biblioteca, che vorremmo anche sostenere. Quella struttura in passato fu affidata ad un privato che realizzò un locale notturno diventando quasi blasfemo“.

“La situazione attuale è questa: a fine mese avremo una riunione di direttivo e vedremo quali proposte avanzare all’assessore – conclude Amenta -, nel frattempo uniremo le forze con il comitato e la Circoscrizione“.

Comitato villa Costa: “L’immobile interno cade a pezzi”

“Stanchezza, delusione, rabbia“. È quanto si legge sul post Instagram pubblicato dal comitato villa Costa.

“L’immobile comunale di villa Costa doveva essere un centro culturale per la cittadinanza, invece abbiamo costatato che è diventato luogo per vandali, spaccio e bivacco. A poco più di 1 anno dalla riapertura della villa comunale purtroppo l’immobile interno giorno dopo giorno sta cadendo a pezzi. Il 30 Marzo 2022, dopo anni di abbandono, grazie alla prima lunga e faticosa raccolta di firme, abbiamo riaperto al pubblico il giardino comunale di Villa Costa. In quel periodo – continua il post – la vecchia amministrazione comunale aveva più volte promesso (anche attraverso scambio di pec ed email) che di lì a breve avrebbe ripristinato l’immobile interno della villa per riconsegnarlo alla cittadinanza.

Ciò che è stato fatto invece è l’aver recintato la struttura per evitarne l’accesso ed il risultato ottenuto è stato l’opposto, trasformandola in:

•Luogo di ritrovo per vandali che giorno dopo giorno la stanno danneggiando sempre di più.

•Piazza di spaccio.

•Bivacco per senzatetto e tossicodipendenti.

Dal 2018 ad oggi, nonostante le numerose richieste della nostra associazione, nulla è stato fatto per quella struttura che adesso versa in uno stato di degrado e abbandono inaccettabile. Se nel 2019 l’immobile era intatto e pronto per fungere da centro culturale e biblioteca/sala studio – conclude il post -, adesso dopo anni di abbandono, atti di vandalismo e inadempienze da parte del Comune bisognerà far fronte a lavori di manutenzione e ripristino non indifferenti. E più passa il tempo e più quella struttura cade a pezzi“.