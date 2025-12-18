Il Volo annuncia una nuova data nel World Tour: a luglio 2026 live a Siracusa

La tournée prevede numerose tappe estive

PALERMO – Nel pieno del successo del tour europeo attualmente in corso, Il Volo aggiunge oggi due nuovi appuntamenti al calendario del World Tour 2026-2027, prodotto da Friends & Partners. Una nuova data arricchisce il calendario estivo del 2026. L’11 luglio 2026 Il Volo si esibirà al Teatro Greco di Siracusa, uno dei siti archeologici più suggestivi al mondo.

Il live a Siracusa rientra nel programma della nuova edizione di “Stelle al Teatro – Siracusa”, rassegna organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con il Comune di Siracusa e il Parco archeologico di Siracusa, il Botteghino e GG Entertainment.

La seconda nuova data vede la Spagna tornare protagonista con un importante annuncio per il 2027: il 31 ottobre 2027 il tour tornerà a Valencia con un nuovo concerto al Roig Arena, una delle venue più prestigiose della scena europea. Questa sera, proprio la Roig Arena segnerà la chiusura del tour europeo attualmente in corso.

Il World Tour 2026-2027 farà tappa in Italia con numerosi appuntamenti estivi, tra luglio e settembre 2026, e in Spagna con una data a Barcellona. Le nuove tappe in Europa sono previste per ottobre e novembre 2027.

Il nuovo anno comincerà per Il Volo con un tour a marzo in America Latina, teatro di grandi successi e sold out già registrati questo autunno, e ad aprile toccheranno i principali pachi degli Stati Uniti.

Luglio e agosto saranno mesi dedicati ai live estivi annunciati, che anticiperanno la quarta edizione di Tutti per uno (da un’idea di Michele Torpedine, progetto organizzato e prodotto da Friends & Partners), in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 nel magnifico Palazzo Te a Mantova, luogo di straordinaria importanza culturale e storica, che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica.

A dicembre 2026, il trio tornerà finalmente in nei palasport italiani con cinque imperdibili appuntamenti, per regalare ai fan un’esibizione unica e ricca di emozioni. Le prevendite per i concerti nei palasport italiani sono già disponibili online.

Le prevendite per la data di Siracusa sono aperte, esclusivamente per il fanclub, dalle 14:00 di oggi, giovedì 18 dicembre, e dalle 14:00 di venerdì 19 dicembre saranno disponibili su Ticketone, su puntoeacapo e sui circuiti abilitati.