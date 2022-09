Immigrazione, tra Lampedusa e Portopalo: continuano gli sbarchi

La situazione nell'Isola.

LAMPEDUSA – Sono 1.112 i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa, a fronte dei 350 posti di norma disponibili. La struttura di contrada Imbriacola dopo gli sbarchi di ieri e quelli della nottata e’ tornata a riempirsi rapidamente. Stamani, su indicazione della prefettura di Agrigento, 40 migranti che lasceranno i padiglioni e verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungera’ in serata a Porto Empedocle.

Due imbarcazioni di migranti sono arrivate, invece, nel porto commerciale di Augusta e in quello di Portopalo di Capo Passero. Ad Augusta sono sbarcati 234 migranti, di cui 11 minori non accompagnati, di varia nazionalita’. Altri 34 del Bangladesh sono stati rintracciati nei pressi di Portopalo di Capo Passero, giunti con una barca in vetroresina. I migranti, tutti maschi, sono in buone condizioni di salute. Sono scattate le procedure di identificazione da parte della questura di Siracusa, prima di essere accompagnati nei centri di accoglienza del territorio nazionale.

Il raduno per la pace

Lampedusa, luogo di contraddizioni e di transito per quanti hanno storie drammatiche alle spalle, ospitera’ – a partire da sabato e per una settimana – il “Raduno per la pace”. Gli eventi – esibizioni di bande musicali, commedie e cabaret – rientrano nel progetto dell’associazione musicale Lipadusa che ha concorso, ed e’ stato riconosciuto meritevole, al bando di Democrazia partecipata. “Vogliamo vedere Lampedusa non piu’ come punto di approdo solitario, ma punto di partenza di un dialogo che crea azioni di pace senza toccare intellettualismi o ideologie politiche – ha detto Gaetano Palmeri, direttore artistico dell’associazione Lipadusa – . Diciamo ‘no’ alla guerra e ‘si” alla pace attraverso la musica”. Il “Raduno per la pace” sara’ occasione per riunire musicisti provenienti da tutta Italia e farli suonare insieme alla Lipadusa band nel luogo simbolo dell’accoglienza. Previsto anche il “Concerto in acqua”, sulla spiaggia della Guitgia, della banda Lipadusa. Al raduno prenderanno parte anche gli artisti Francesco Buzzurro, Carmelo Salemi, Paolo Marzocchi con un quintetto d’archi della WunderKammer orchestra, Lavinia Bocu e Leonardo Fiaschi.