Impianti di depurazione Amap ai privati, Ance: “Strada percorribile”

“Riteniamo che bisognerebbe superare questo tabù“

PALERMO – Prendendo spunto dalla vicenda che riguarda l’Amap e l’affidamento ai privati degli impianti di depurazione della provincia, sulla quale i sindacati si sono espressi in maniera critica, Ance Palermo sottolinea la propria posizione (CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA SULLA PRIVATIZZAZIONE).

“Riteniamo che bisognerebbe superare questo tabù per cui le aziende private non posso essere coinvolte e sopperire alle mancanze delle società partecipate – afferma il presidente Massimiliano Miconi – anche in casi come questo, di evidente difficoltà da parte dell’azienda di far fronte in house a servizi di conduzione e manutenzione ordinaria“.

“L’affidamento ai privati, secondo quanto consentito dalle forme di legge, al contrario, deve essere considerata una strada percorribile per garantire efficacia ed efficienza del servizio. Il ricorso ai privati – ha concluso Miconi – va visto come una possibilità, per l’azienda, di continuare ad erogare le sue prestazioni, non come un depauperamento”.