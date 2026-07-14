Imprenditore agrigentino sequestrato per estorsione, un arresto

Vittima portata in un casolare e liberata dopo la promessa di denaro

AGRIGENTO – Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri di Casteltermini e Cammarata (Agrigento) per sequestro di persona a scopo di estorsione.

La vittima è un imprenditore di 87 anni rinchiuso in un casolare e riportato nell’azienda di materiali plastici solo dopo la promessa di una ingente somma di denaro.

I carabinieri sono intervenuti dopo aver acquisito la segnalazione di scomparsa dell’anziano. Si sono recati nell’azienda dell’imprenditore e hanno notato la vittima mentre faceva rientro nella fabbrica. Subito è stato individuato e bloccato il presunto autore del sequestro.

La prima ricostruzione del sequestro

Secondo quanto ricostruito, l’imprenditore, mentre si stava recando in azienda, sarebbe stato affiancato, bloccato, costretto a salire su un’autovettura e portato nel casolare dove sarebbe stato immobilizzato e minacciato.

Solo dopo aver ottenuto la promessa di soldi, il presunto sequestratore si sarebbe convinto a riportare indietro la vittima, esattamente dove è stata poi intercettata dai carabinieri. I militari poi hanno individuato il casolare dove sono stati trovati una pistola giocattolo, un coltello, una sedia e alcuni legacci, ritenuti compatibili con il racconto fornito dall’anziano imprenditore. Sequestrati sia il casolare sia l’auto utilizzata per il sequestro di persona.

La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso per accertamenti sanitari a scopo precauzionale. L’arrestato è stato portato in carcere.