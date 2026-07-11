 "Imprese mai sole". Schifani: "Segnale importante"
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“Imprese mai sole” contro la violenza, Schifani: “Segnale concreto”

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L'iniziativa promossa da Confcommercio
PALERMO
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L’iniziativa “Imprese mai sole” promossa da Confcommercio Palermo riceve l’apprezzamento del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

L’iniziativa prevede misure gratuite di videosorveglianza, vigilanza privata e assistenza legale per le attività commerciali vittime di intimidazioni.

“Si tratta – dice – di un segnale importante e concreto di vicinanza agli imprenditori che ogni giorno lavorano onestamente e contribuiscono alla crescita economica della nostra terra. Di fronte a ogni tentativo di intimidazione, le istituzioni e le organizzazioni di rappresentanza devono fare squadra affinché nessun operatore economico si senta abbandonato. La cultura della legalità si difende con la presenza dello Stato, con il sostegno alle vittime e con iniziative come questa, che rafforzano la fiducia e incoraggiano a denunciare. Anche la Regione continuerà a essere al fianco di chi sceglie la strada della legalità e del coraggio”.

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