“Imprese mai sole” contro la violenza, Schifani: “Segnale concreto”

L'iniziativa promossa da Confcommercio

L’iniziativa “Imprese mai sole” promossa da Confcommercio Palermo riceve l’apprezzamento del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

L’iniziativa prevede misure gratuite di videosorveglianza, vigilanza privata e assistenza legale per le attività commerciali vittime di intimidazioni.

“Si tratta – dice – di un segnale importante e concreto di vicinanza agli imprenditori che ogni giorno lavorano onestamente e contribuiscono alla crescita economica della nostra terra. Di fronte a ogni tentativo di intimidazione, le istituzioni e le organizzazioni di rappresentanza devono fare squadra affinché nessun operatore economico si senta abbandonato. La cultura della legalità si difende con la presenza dello Stato, con il sostegno alle vittime e con iniziative come questa, che rafforzano la fiducia e incoraggiano a denunciare. Anche la Regione continuerà a essere al fianco di chi sceglie la strada della legalità e del coraggio”.