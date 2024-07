In casa droga, contanti e un fucile a pompa: un arresto a Noto

In manette un 54enne: aveva anche 85 mila euro in contanti

NOTO (SIRACUSA) – Avevano oltre due chili di marijuana, hashish e cocaina, un fucile a pompa e un piccolo patrimonio in contanti di oltre 85 mila euro. Per questo i carabinieri della stazione di Canicattini Bagni hanno arrestato un 54enne e denunciato a piede libero un ragazzo di 30 anni.

L’operazione si è svolta in collaborazione con la compagnia di Noto, lo Squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, il Nucleo Cinofili di Nicolosi, assieme alla Guardia di Finanza di Siracusa. Le accuse, a vario titolo, sono spaccio di stupefacenti e detenzione di armi clandestine e di munizionamento.

Il sequestro è avvenuto in un immobile del 54enne. La droga era nascosta tra le fessure dei muri a secco e negli anfratti del terreno. Erano all’incirca 2,2 kg di stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina. C’era materiale per il confezionamento e la pesatura, un fucile a pompa con 56 cartucce e 2 valigette con 85.300 euro in contanti.

