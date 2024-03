In fiamme l’auto dell’imprenditore antiracket, solidarietà di La Vardera

Il vicepresidente dell'Antimafia regionale: vicini alla Sicilia onesta

PALERMO – “L’auto blindata che era in uso all’imprenditore siciliano Gianluca Maria Calì è andata in fiamme. Gianluca, imprenditore che più volte ha denunciato il pizzo e fatto arrestare i suoi aguzzini. Esprimo sincera vicinanza, la Sicilia onesta è con lui”. Lo dichiara Ismaele La Vardera capogruppo Sud chiama nord e vicepresidente commissione antimafia all’Ars.

Sono in corso le indagini per accertare le cause del rogo. Ieri i tecnici dei vigili del fuoco hanno eseguito tutti i controlli per accertare se il rogo sia stato accidentale o doloso. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di sorveglianza