“In questa fase di confusione Bianco può essere il traghettatore”

L'endorsement di Angelo Villari, già segretario del Pd.

2' DI LETTURA

CATANIA. “In questi giorni si sta entrando nel vivo per la definizione delle possibili candidature a sindaco di Catania. Il quadro che si sta delineando è molto confuso e, proprio per questo, gli sbocchi che possono definirsi sono aperti a diverse opzioni: dare alla nostra città l’opportunità di avviare un nuovo corso che la riprenda da una situazione drammatica lasciateci dalla destra che ha governato negli ultimi 5 anni; oppure lasciare nelle mani dei responsabili di questo disastro il futuro della città”, inizia così l’endorsement di Angelo Villari, già segretario del Pd, a favore di Enzo Bianco.

“Allora che fare? Come attrezzarci tutti insieme per evitare che questa deriva possa avverarsi con le elezione del prossimo 28 e 29 maggio? Sono convinto che i catanesi avvertano questo rischio e, certamente, lo vogliano evitare. Catania ha bisogno di un programma di governo credibile, di una classe dirigente che abbia una visione e che sia capace riprendere le redini di una Città allo sbando. Per fare questo c’è bisogno di un patto politico, un patto generazionale e di genere che guardi al futuro in modo da garantire in questi 5 anni la crescita di una nuova generazione di amministratori capaci e competenti”.

E ancora: “È chiaro che si deve lavorare alla costruzione a Catania di un campo largo che metta insieme le forze civiche, le forze politiche, progressiste e moderate che, con grande senso di responsabilità si assumano l’onore e l’onere di battersi per questa prospettiva, affidando la città a mani sicure per il prossimo quinquennio. Un quinquennio, lo voglio sottolineare, che apre a catania grandi opportunità sia per le risorse che arriveranno dall’Europa grazie al pnrr, sia per gli interventi che potranno essere effettuati per rendere la città più moderna, più Smart, più sicura, più pulita e capace di superare le diseguaglianze non più accettabili tra le sue diverse realtà, creando per tutti, a partire dai giovani che non vedono qui nessun futuro, più opportunità di lavoro e di crescita”.

Ecco l’annuncio: “In questo quadro Catania ha bisogno dell’esperienza e delle indubbie capacità di Enzo Bianco. Nei momenti difficili, come quello che catania sta vivendo dopo i 5 anni di non governo, occorre una guida riconosciuta, esperta e autorevole. Bianco deve essere il traghettatore di questa fase che si deve concludere con il prossimo quinquennio e che tutti noi abbiamo dovere di sostenere stringendo un patto dei catanesi per catania, mettendo in campo, tutti noi,,l’impegno, la generosità, e le competenze che la città sa esprimere. Catania ha bisogno di questo impegno. La destra catanese appare ad oggi divisa, è questa una grande opportunità, non sprechiamola!”