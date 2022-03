In Sicilia il primo showroom virtuale nel comparto del fashion

Il Distretto Produttivo Regionale Siciliano del Fashion “Mythos Fashion District” entra nel Metaverso

PALERMO – In Sicilia è stato creato il primo Showroom virtuale in cui è possibile visionare gli abiti appartenenti alle collezioni delle aziende del Distretto produttivo della moda dell’Isola.

Così “Mythos Fashion District” che raggruppa oltre sessanta aziende del comparto ha ufficialmente fatto il suo debutto nel metaverso. L’idea innovativa è frutto della sinergia tra la presidente Flavia Pinello, fashion designer & maker, esperta nel 3D rendering applicato al fashion, il Centro Ricerca Innovazione Tecnologica Informazione Comunicazione e Alta Formazione, ITS Emporium del Golfo, ITET “Girolamo Caruso” e il Consorzio MedEurope.

Si tratta della prima apparizione del fashion siciliano nel metaverso, una vera e propria pietra miliare per il comparto che spinto dalla Pinello vuole portare la moda siciliana verso la digitalizzazione e il futuro. Un settore che si è sempre distinto per le sue eccellenze e l’altissima qualità dei prodotti e che da oggi avrà la possibilità di mettersi in mostra a livello globale attraverso la realtà virtuale.

“L’applicazione di questa tecnologia al fashion è un’incredibile innovazione e una grande opportunità per le aziende siciliane che possono proiettarsi nel futuro”. È il commento dell’assessore alle Attività Produttive Mimmo Turano, dopo aver visitato l’elegante stanza, elaborata in 3D.

“Sono orgogliosa di poter dire che siamo stati i primi in Sicilia a entrare nel metaverso e a creare uno showroom digitale per la promozione del fashion siciliano – commenta Pianello – è la dimostrazione che la Sicilia può essere tra le prime regioni per innovazione e che, nonostante le ben note difficoltà ambientali e di mentalità, si possono raggiungere risultati di cui essere orgogliosi”.

“Questa tecnologia – aggiunge la vice-presidente Francesca Pipi, titolare anche della Storica Sartoria Teatrale – potrebbe applicarsi al teatro, al cinema e alla creazione di veri e propri musei del costume in realtà virtuale. Con Flavia Pianello da diverso tempo stiamo portando avanti anche questo progetto”.

“Sono collaborazioni che danno grandi risultati – commenta il presidente della Fondazione Emporium del Golfo Enzo Munna -portano valore e proiettano le aziende verso il futuro”.

“Con questo progetto – conclude Grazia Clementi del Consorzio MedEurope – le aziende siciliane si dimostrano pronte ad affrontare nuovi mercati e mostrare nel metaverso i propri prodotti, soprattutto in occasione di grandi eventi e sfilate”.