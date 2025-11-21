In Sicilia tornano le Giornate Fai per le scuole: i luoghi da visitare

Tra i posti da scoprire anche il museo dedicato a Falcone e Borsellino

PALERMO – Tornano nella settimana dal 24 al 29 novembre le “Giornate Fai per le scuole”, manifestazione interamente dedicata alle scuole che da quattordici anni la Fondazione organizza in tutta Italia su modello delle giornate Fai di Primavera e d’Autunno.

Protagonisti delle Giornate saranno gli apprendisti ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del Fai in collaborazione con i docenti, che ccompagneranno altri studenti in visita nei Beni e nei luoghi da loro selezionati.

Cosa si potrà visitare in Sicilia

Tra i beni aperti in Sicilia vi sono: Museo Falcone e Borsellino – Tribunale di Palermo, a Caltanissetta la Biblioteca Scarabelli, a Siracusa Palazzo Greco sede Inda, a Catania il museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane, ad Agrigento la caserma Polizia di Stato “Anghelone”, a Messina Villa De Pasquale, a Roccavaldina (Catania) il Giardino di Villa Cappuccini, a Marsala passeggiata al Lilibeo – itinerario nella città antica. Ad Alcamo (Trapani) il quartiere Maria Ausiliatrice, a Castelvetrano (Trapani)) la collegiata dei Santi Pietro e Paolo, ad Acireale (Catania) il palazzo vescovile.