Ieri, lunedì 3 giugno, con una grande festa di quartiere, alla presenza di oltre duecento abitanti e amici, delle Istituzioni e dei rappresentanti degli enti di terzo settore, la cooperativa sociale “Project-Form” ha inaugurato il Lab Hub socio-culturale “Articolo 3”, sostenuto dall’Impresa sociale Con i bambini, attraverso il progetto “Ubuntu: Io sono perché noi siamo”, bando “Comunità educanti 2020”.

L’Hub ha sede a Ramacca, in via SS. Crocifisso n. 176, nei locali dell’ex bottega Gravina, vissuta da sempre dagli abitanti dello storico quartiere “Burgu” come qualcosa di più di un anonimo posto dove andare a fare la spesa, bensì come una casa di comunità, in cui trovare ascolto, parole nutrienti e speranzose, consigli e sostegno, in cui scherzare e ridere insieme, condividere felicità e difficoltà.

Nel commovente discorso del Presidente della “Project-Form”, Leonardo Gravina, il racconto emozionato di un bene di famiglia (la bottega) divenuto bene di comunità, e a questa riconsegnato in una forma nuova, che del passato conserva principi, valori e umanità, per ritornare ad essere bene comune.

L’HUB è frutto di tre anni d’impegno nel quartiere “Burgu”, con una costante e appassionata attività di animazione di comunità: passeggiate di quartiere, momenti di incontro e di confronto, di coprogettazione e missioni di comunità. Tra queste: riqualificazione, con giochi didattici disegnati a terra, di piazza Giordano Bruno; nell’area della Chiesa S. Rita fino all’altezza della condotta agraria messa a dimora di alberi, realizzazione di un’area relax, della prima casetta dei libri, e sono quasi conclusi i lavori per l’installazione di una bellissima area giochi per bambini.

Un fermento simile, afferma Leonardo Gravina nel suo discorso: <<aveva bisogno di un posto dedicato, un luogo amico in cui respirare bellezza e nuova speranza, in cui fare ricarica di ottimismo, dare voce ai sogni, in cui condividere un caffè, esperienze, letture, momenti di spiritualità, in cui ritrovare umanità e visioni. Tutto questo è l’Articolo 3. Un regalo a ciascuno di noi. Un laboratorio di immaginazione e di invenzioni, un incubatore di fiducia, un acceleratore di idee e innovazioni, un’agorà della passione civile, un presidio dei diritti, un patto solidale tra tutte le intelligenze, le professionalità e le energie sociali>>.

L’HUB fa suoi i principi costituzionali e, in modo particolare, l’art.3 da cui ne prende il nome, e punta a rimettere al centro i tre pilastri del futuro: istruzione, educazione e cultura, a rifondare, dal basso, insieme e in alleanza con le Istituzioni, i servizi pubblici, il terzo settore, i professionisti e i cittadini, le politiche sociali, culturali, ambientali, del lavoro e dello sviluppo economico di comunità.

Attraverso l’HUB verranno, da subito, organizzati aperi-incontri sui temi del rapporto giovani-lavoro-volontariato, workshop ed eventi formativi, attività di orientamento alla formazione e al lavoro, all’autoimprenditorialità e alla cooperazione; e ancora, laboratori ludici, educativi, artistici, culturali e digitali, progetti sulla legalità e la cittadinanza attiva. Continueranno le attività di coprogettazione, anche a carattere intercomunale, le missioni di comunità e verrà attivata la prima biblioteca di comunità. Tutti i servizi saranno gratuiti.

Per chi volesse saperne di più o prendere parte alle attività, può contattare il numero di cellulare dedicato 393-8042065 o le pagine social della cooperativa.

È un modo attivo di raccogliere l’invito finale del Presidente Gravina: << Popoliamo questo posto, viviamolo, abitiamolo, facciamone un esempio caparbio e virtuoso di chi non si arrende e con la forza dei sogni cambia il futuro>>.