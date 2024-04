Incendi a Palermo e provincia, cade un palo della luce a Termini Imerese

Gli interventi dei vigili del fuoco

PALERMO- Diversi incendi sono divampati oggi a Palermo e in provincia. Nel capoluogo i vigili del fuoco sono stati impegnati a Brancaccio, in cortile Chiazzese. Fiamme a Bolognetta, Corleone, Borgetto e Partinico. A Palazzo Adriano un incendio si è verificato in una ferramenta e colori in via Antonino Cassarà.

I pompieri sono intervenuti anche a Termini Imerese per un palo dell’illuminazione caduto su un’auto parcheggiata. Non ci sono feriti. Per domani la protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per il maltempo. Sono previste piogge in diverse province della regione.