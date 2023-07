Incendi a Palermo, il Comune sospende la Ztl per alleggerire il traffico

Ore di passione per gli automobilisti

Aggiornamento delle ore 18.00: E’ stata riaperta l’autostrada A19 tra Villabate e Palermo, il che ha fatto tornare alla normalità la circolazione nella zona sud della città.

PALERMO – La chiusura di un tratto dell’autostrada A19, tra Villabate e Palermo, manda in tilt il traffico nella periferia sud della città. Gli incendi che hanno colpito monte Grifone e la chiesa di Santa Maria di Gesù hanno provocato il blocco della circolazione nella parallela dell’autostrada, direzione Messina, solo parzialmente riaperta; l’effetto però è stato il blocco del traffico lungo i tre assi di ingresso e uscita, ossia via Oreto, viale Regione siciliana e via Messina Marine.

Lunghi incolonnamenti, auto praticamente ferme e code chilometriche stanno colpendo chi proviene da Messina o va in direzione opposta, con i vigili urbani e le pattuglie dei carabinieri che stanno provando a mettere ordine. Intanto il Comune annuncia lo stop alla Ztl fino alle 20 di domani.