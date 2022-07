Incendi e traffico sull’A/29: riaperto il tratto Segesta-Fulgatore

Al lavoro i vigili del fuoco. Il rogo sulla corsia in direzione Trapani

PALERMO – L’autostrada A29 dir “Alcamo-Trapani” è stata riaperta al traffico nel rpimo pomeriggio e la circolazione dei mezzi è tornata alla normalità dopo la chiusura della tarda mattinata per incendi. Un tratto, in direzione Trapani, tra gli svincoli di Segesta e Fulgatore, era infatti stato chiuso al traffico per la presenza di un incendio ai margini della sede autostradale che stava limitando la visibilità.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale di Anas. Incendi anche in provincia di Palermo a Trappeto, Camporeale, San Cipirello e San Giuseppe Jato.