 Incendi boschivi in aumento: 10mila in più rispetto al 2024
La Puglia la regione più colpita
I DATI
ROMA – Dal 15 giugno al 26 settembre sono stati 64.672 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 10.158 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sempre dal 15 giugno, sono state effettuate dalla flotta aerea del Corpo nazionale 4.896 ore di volo per missioni antincendio, mentre sono stati 22.231 i lanci di sostanze estinguenti effettuati sulle fiamme. Nell’ultima settimana, dal 20 al 26 settembre, invece sono stati svolti 2.441 dalle squadre del Corpo nazionale.

Il maggior numero di incendi si registra in Puglia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 530 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Sicilia (508), la Calabria (461) e la Basilicata (259). Sempre nell’ultima settimana sono stati 31 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 3.005 ore di lavoro.

