Incendi a Catania, famiglie evacuate e decine d’interventi

I roghi si moltiplicano in tutta la provincia etnea

1' DI LETTURA

CATANIA – Gli incendi colpiscono anche Catania in una delle giornate più calde dell’estate. I roghi si stanno moltiplicando in tutta la provincia etnea, con i vigili del fuoco che hanno effettuato decine di interventi.

Gli incendi a Catania e provincia

Focolai e roghi sono in corso in via Nizzeti ad Aci Catena, nella zona di San Nicolò, dove una villetta è andata a fuoco e le famiglie delle abitazioni adiacenti sono state evacuate. A Catania fiamme nella zona di via Palermo, mentre un rogo è segnalato anche a Villaggio Ginestre, a Belpasso.

Paura a Riposto, dove un vasto fronte di fiamme ha costretto all’evacuazione di un resort e di un agriturismo, mettendo in pericolo anche un vivaio.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Nella sola provincia di Catania i vigili del fuoco hanno effettuato oggi 23 interventi. A mezzogiorno gli interventi in atto erano 20, con 80 interventi in coda. Le squadre impegnate in servizio ordinario sono 11, quelle in servizio straordinario 6, con una squadra boschiva all’opera.

Secondo una nota diramata dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Sicilia, Catania è, insieme a Palermo, Trapani e Messina, tra le province più colpite dagli incendi. Il numero complessivo degli interventi in tutta la Sicilia è di 336, con 147 interventi in coda e 76 interventi in atto alle 12 di oggi.