Incendi a Catania: sterpaglie in fiamme a Mascalucia, un’auto sulla A18

Gli interventi dei Vigili del fuoco nella provincia etnea

CATANIA – Un incendio è scoppiato a Mascalucia, coinvolgendo anche un capannone di riparo mezzi del Comune. Lo comunica il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Un incendio è divampato a causa di un’auto in fiamme anche sull’autostrada A18, tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo in direzione Messina, con molto fumo che ha invaso la carreggiata e una lunga fila d’auto.

L’incendio a Mascalucia

Le fiamme sono divampate in via Santa Margherita, a Mascalucia. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco a incendiarsi sarebbero state delle sterpaglie. Le fiamme avrebbero poi minacciato un capannone usato dal Comune, che però non sarebbe interessato dall’interno.

Sul posto per domare il rogo sono presenti 3 autobotti più alcuni rincalzi. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha inoltre attivato il supporto aereo.

L’incendio in autostrada

A scatenare le fiamme sull’autostrada A18 Catania – Messina sarebbe stato un automezzo, che per cause ancora da accertare si è incendiato sul bordo della carreggiata tra gli svincoli di Giarre e di Fiumefreddo, in direzione Messina.

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco. Il fumo ha invaso la carreggiata, con la formazione di lunghe code d’auto.